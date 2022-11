JAKARTA - Finalis The Voice Kids musim pertama, Shakira Jasmine, menunjukkan kembali eksistensinya di dunia musik Tanah Air. Usai merilis Meant 2 Be, gadis 20 tahun ini kembali hadir dengan single barunya bertajuk Just a Crush Thing.

Lagu Just a Crush Thing sendiri memiliki lirik berbahasa Inggris yang menceritakan tentang perasaan jatuh cinta diam-diam. Dalam lagu tersebut, Shakira menyebut bahwa sang pengagum merasa tak percaya diri lantaran orang yang ditaksirnya dianggap terlalu sempurna hingga sulit untuk digapai.

"Naksir diam diam itu nggak salah kok, asal kamu siap dengan konsekuensinya nanti. Siapa tahu orang yang dikagumi merasakan hal yang sama," tutur Shakira Jasmine pada keterangan resminya, Rabu, 30 November 2022.

Terkait proses penulisan lagu Just a Crush Thing, perempuan asal Bandung, Jawa Barat ini mengaku dibantu oleh Erest dan juga Rama. Bahkan, ada salah satu part lirik yang paling disukai olehnya.

"Oh I know it's impossible, just a crush thing," katanya.

Usai merilis single terbarunya, bintang film Dua Garis Biru ini mengaku memiliki rencana untuk merilis album. Bahkan, ia juga mengakuĀ ingin membuat novel yang terinspirasi dari karya-karyanya selama ini.Ā

Sementara itu, lagu Just a Crush Thing sendiri sudah bisa di dengarkan di seluruh dunia melalui platform digital seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan sebagainya.. Sedangkan video klipnya, juga sudah bisa disaksikan di Official YouTube Musica Studios.