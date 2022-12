JAKARTA - Tinggal selangkah lagi Julian Jacob dan Mirriam Eka menuju ke jenjang pernikahan. Mereka akhirnya bertunangan secara resmi pada Rabu (7/12/2022).

Momen spesial itu dibagikan Julian Jacob melalui Insta Story-nya. Terlihat sang pelantun Kembali Ku Rasa itu mengenakan kemeja batik, sementara Mirriam mengenakan gaun pasten anggun berwarna pastel.

Suasana lamaran yang sederhana itu dilengkapi dengan background berwarna merah muda bertuliskan nama mereka, 'Mirriam Julian'. Ditambah dekorasi apik dengan bunga-bunga cantik.

Di slide lainnya, Julian turut mengunggah ulang Insta Story kiriman rekan-rekannya yang hadir dalam momen lamarannya itu. Mereka terlihat menyanyi di acara spesial itu.

"Selamat menemukan satu sama lain. Pertunangan kalian adalah berita yang luar biasa," tulis akun @lokacinema.

Sebelumnya, Julian Jacob telah melamar Mirriam secara langsung beberapa waktu lalu. Sang pujaan hati membagikan momen spesial itu dengan beberapa potret bahagianya memaerkan cincin yang terpasang di jari manis.

“Of course I said Yes. There are so many beautiful reasons to be thankful, you’re one of the @julianjacs,” tulis Mirriam, dalam keterangan unggahan tersebut.

Mirriam Eka yang terlihat mengenakan dress putih panjang tampak dipeluk erat oleh Julian Jacob di belakangnya yang mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Mereka bahkan tampak menempelkan kedua pipi mereka satu sama lain.