JAKARTA - Menlu Retno Marsudi ternyata masih setia mengenakan BlackBerry ketika saat ini kebanyakan masyarakat memakai smartphone. Hal ini diketahui ketika dia datang ke podcast YouTube Deddy Corbuzier.

Di tengah perbincangan, sang mantan pesulap menyinggung tentang BlackBerry Retno yang digeletakkan di meja di sebelah kanannya.

"Kapan bu ganti handphone?" ujar Deddy, dikutip pada Kamis (8/12/2022)

"Mau dibeliin? Kalau mau dibeliin, wah, thank you very much," jawab Retno.