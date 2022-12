JAKARTA - Kepopuleran platform TikTok membuat para konten kreator terus terusan berlomba untuk bisa menyajikan video yang menarik perhatian penonton. Kepopuleran tersebut bahkan sedikit banyak mampu menghasilkan pundi-pundi uang bagi para kreator yang bisa memanfaatkannya.

Apalagi jika konten yang dibuat cukup menarik perhatian. Dijamin jumlah viewers dan followers akan semakin bertambah dan mampu menjadi trending.

Salah satu contoh konten yang kini tengah viral di TikTok adalah Challenge By One. Hal itu membuat Ivan LAF atau yang dikenal dengan julukan Duta Bewan, menjadi pelopor dari konten By One Gaming Publik pertama di Indonesia.

Lewat TikTok pribadinya @ivanlafofficial, ia kerap beradu By One Gaming di publik dengan banyak orang secara random. Bahkan, ia berani memberikan hadiah tunai jika lawannya bisa memenangkan permainan tersebut.

Bukan hanya By One Gaming, Ivan LAF juga mengajak orang-orang beradu game lain.

“Sekarang ini sih aku udah ngajakin orang by one banyak hal sih bukan cuma mobile legends doang," ucap Ivan.

"Ada by one suit, by one flip bottle, by one golf, apa aja sih aku ajakin publik by one,” sambungnya.

Ivan sendiri merupakan seorang konten kreator yang juga dikenal di dunia esports. Hal itu jelas memudahkannya untuk membuat By One Gaming menjadi populer belakangan ini.

“Sebelumnya karena aku udah punya basic di dunia esports kurang lebih 3 tahun jadi udah paham banget lah yah dunia mobile legends dan suka banget kan,” jelasnya. Sejak Agustus 2022 hingga kini, Ivan LAF telah aktif membuat konten By One hingga di empat negara sekaligus yakni Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand. Bahkan untuk mempopulerkan By One Gaming, ia juga sempat dibantu oleh rekannya Iben. “Untuk ideationnya awalnya aku di bantu banget sama Iben dan kakaknya, jadi gimana kita ngemasin konsep si by one itu sendiri sih," bebernya. Saat ini, akun milik Ivan LAF berhasil meraih followers hingga 581 ribu lebih di TikTok. Bahkan konten-kontennya kerap kali mendapat total likes lebih dari 20 juta kali.