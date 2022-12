JAKARTA - Perseteruhan antara Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy masih terus berlanjut. Padahal, keduanya sudah resmi bercerai pada Februari 2022 lalu.

Kini, keduanya terlibat masalah terkait cara mengasuh sekaligus pendidikan anak. Hal itu diungkapkan oleh Dhena dalam akun Instagramnya @dhenaaldhaliadevanka, pada Minggu (4/12/2022).

Dhena mengungkapkan bahwa saat ini anak-anaknya tengah menghadapi ujian sekolah selama dua minggu. Namun. Jonathan Frizzy kekeh ingin mengajaknya bermain.

Padahal menurut Dhena, ketiga anaknya harus tetap belajar meskipun weekend demi mempersiapkan ujian.

"Triple Z tuh kan lagi semester assessmentyaa ujian lah selama 2 minggu sampai tgl 9 nanti. Idealnya weekend ini ya digunakan untuk belajar donk, sampai gadget pun aku simpan dulu dan janjinya dikasih setelah ujian selesai biar anak2 fokus," tulis Dhena.

"Perkara bapakeh mesti banget ketemu anaknya (gak dikasih ngomel dan ancem2 segala bahasa dipersulit lah, dibatasi lah itu keluar deh) males ya kan," lanjutnya.

Meski memperbolehkan aktor yang akrab disapa Ijonk itu bertemu anak-anaknya, Dhena tetap meminta untuk memulangkan anaknya di hari Sabtu. Namun, Ijonk tetap bersikeras memulangkannya minggu sore.

"Aku enggak pernah masalahin mengenai waktu dengan bapakeh tapi ya tolong lah ini anaknya kan lagi ujian, yang di mana mesti belajar sabtu-minggu apalagi minggu depan ini pelajarannya yang mengerikan termasuk math (tau ya pelajaran anak primary skrg tuh horor)," ujar Dhena.

Dhena meminta Ijonk tidak egois dan memikirkan masa depan anak-anaknya. Bahkan, ia mempersilakan Ijonk mengurus ketiga buah hatinya selama ujian jika ia mau.

Namun menurutnya, IJonk malah akan mengatakan pada ketiga anaknya bahwa sang ibu tidak mengharapkan kepulangan mereka.

"Alhasil ribut, perang WA smlm sampai dia bilang saya gak mau urus anak karen saya bilang “Ya sudah kamu urus abang dan adek selama ujian ke depan yah, enggak apa-apa enggak usah pulangin, kamu take care lah, tanggung jawab sm ujiannya” ckck mulai lah ancaman ohh ngotot hak asuh anak tapi enggak mau urus anak, sampe dia bilang 'ok saya blg ke anaknya klo enggak dibolehin pulang ke rumah mamanya' (How crazy is that? Chat sama orang munafik dan manipulative begini bikin senewen dan enggak ada abisnya, how he twist some things within second," lanjut.

Selain itu, Dhena juga membahas Ijonk yang masih masuk dalam Kartu Keluarganya, serta masih memakai alamat rumahnya untuk keterangan di KTPnya. Perempuan 38 tahun itu meminta Ijonk untuk segera menyelesaikannya.

Sementara itu, dalam Instagram story Dhena, ia sempat memposting foto ketiga anaknya memakai seragam sekolah di dalam mobil. Namun tak diketahui secara pasti siapa yang mengantar ketiganya ke sekolah.