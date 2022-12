JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, Aruma, menunjukan prestasinya di industri musik Tanah Air. Singlenya bertajuk Muak yang dirilis pada awal Oktober 2022 lalu, diketahui berhasil menembus Viral 50 Indonesia di aplikasi streaming musik, Spotify.

Tak hanya itu, lagu yang diciptakan oleh M. Aditia Sahid dan Okto Ahad tersebut juga berhasil berada di posisi 189 chart Spotify Daily Top 200. Hal itu jelas membuat pemilik nama asli Ni Dewi Aruman ini merasa bersyukur.

"Senang sekali dan bersyukur. Nggak pernah mengira bisa tembus 79.000 streams per-hari, but here i am!," ungkap Aruma.

Bukan hanya bersyukur, gadis 19 tahun ini juga menganggap bahwa keberhasilannya sampai bisa tembus Chart Spotify Daily Top 200 merupakan sebuah prestasi membanggakan. Tak hanya membanggakan baginya, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di balik perilisan karyanya.

"Pastinya iya (menjadi prestasi membanggakan). Tembus chart tersebut nggak mudah, aku dan orang-orang dibalik prestasi tersebut yang berusaha dan bekerja keras untuk mengejar target tersebut," paparnya.

"Dan akhirnya bisa sampai di chart spotify daily top 200 kesampaian juga!," tambahnya.

Keberhasilan mahasiswi ITB 2019 ini di chart Spotify rupanya mampu mengungguli Dewa 19. Mengetahui hal itu, Aruma jelas bangga. Bahkan ia merasa bahwa lagunya cukup relate dengan kisah kehidupan masyarakat saat ini, terutama para generasi Z. "Dewa 19 tidak bisa diragukan lagi punya musikalitas yang luar biasa. Tapi mungkin lagu Muak ini sekarang lagi relate dengan pendengar zaman sekarang terutama Gen Z," jelasnya. "Lagu Muak ini relate sama banyak orang karena makna muak itu sangat universal, tentang hubungan yang berada dititik capeknya seseorang, tidak melulu tentang pasangan tapi mungkin keluarga dan pertemanan, makanya cukup diminati oleh orang-orang," pungkasnya.