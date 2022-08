SEOUL - BLACKPINK mencatatkan capaian baru dalam sejarah Spotify lewat lagu baru mereka, Pink Venom. Lagu tersebut menjadi nomor satu di chart harian Global Top Songs Spotify selama 3 hari berturut-turut.

Lagu itu menempati peringkat dua chart mingguan Global Top Songs Spotify dengan total 41,28 juta streams. Dengan begitu, mereka memecahkan rekor How You Like That yang debut di peringkat 4 chart yang sama saat dirilis pada 2020.

Dengan hasil tersebut, BLACKPINK bersaing ketat dengan BTS dan menjadi artis K-Pop yang berhasil mendominasi chart mingguan Global Top Songs Spotify. Sebelum Pink Venom, dua lagu BTS, Dynamite dan Butter, juga pernah menguasai chart yang sama.

Tak hanya di Spotify, video klip Pink Venom juga mencatatkan rekor baru di YouTube. MV tersebut berhasil melampaui 200 juta penayangan hanya dalam waktu 7 hari dan 13 jam, tercepat sepanjang 2022.*

