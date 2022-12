JAKARTA - Aktor Jefri Nichol kembali menjadi perbincangan setelah adu jotoh dengan hatersnya. Video adu jotos Jefri Nichol vs haters itu pun beredar di media sosial, pada Sabtu (3/12/2022).

Dalam video, Jefri Nichol kembali memenangkan pertandingan di ring tinju hingga mendapat komentar dari seniornya di perfilman, Ernest Prakarsa. Menurut Ernest, Jefri sosok yang selalu membuktikan omongannya.

"Satu per satu lawannya Nichol dibikin menggelepar. If you think he's just a loudmouth pretty boy you're dead wrong," tulis @ernestprakarsa.

Pujian itu pun langsung dijawab Jefri dengan menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut.

"Berantas haters satu persatu untuk negeri yang lebih cerah koh," ucap Jefri.

"Memang Tanggung," tambah Ernest.

Lebih lanjut, aktor 23 tahun itu mengungkapkan dalam tweetnya bahwa dia tak pernah memulai keributan lebih dulu. BACA JUGA:Teddy Syach Bersyukur Anak-Anak Terima Ibu Sambung: Istri Saya Bangun Komunikasi Terus "Mau ngasih beberapa poin buat orang orang yg masih salah paham sm semua keributan ini 1. gua dikatain lalu gua katain balik dgn jokes gua 2. org pada salty krn gua ngatainnya pake jokes yg menurut mereka kelewatan 3. ORANG RANDOM TIBA TIBA NGAJAKIN RIBUT, bukan gua yang mulai," ungkap @jefrinichol. Jefri mengaku bahwa dirinya akan berbuat baik pada orang lain selama orang itu juga berbuat baik padanya. "Jadi kalo lo masih mikir, gua petantang petenteng di twitter ngatain sama ngajakin orang ribut sembarangan berarti LU EMANG GA MAU NGERTI perkaranya dan emang benci aja sama gua. selama lo baik sama gua, gua bakal baik kok sama lo. as simple as that," tambahnya.