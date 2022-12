JAKARTA - Jefri Nichol kerap menantang haters untuk adu jotos di ring tinju. Terbaru, Jefri Nichol diadu netizen untuk menantang suami Amanda Azzahra, Guiddo Ilyasa untuk tanding di ring tinju.

“Dear Mas Jefri Nichol. Kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netizen ini?,” tulis akun @lyndaibrahim, Sabtu (3/12/22).

Nichol menanggapi cuitan tersebut dengan semringah. Bahkan Jefri Nichol menantang Rizky Billar untuk adu jotosnya dengannya di ring tinju.

“Lu aturin dah tuh, si Billar sekalian,” tulis Nichol.

Respons Nichol itu pun ditanggapi pemilik akun tersebut. Ia bahkan meminta para promotor agar bisa mewujudkan pertandingan Jefri Nichol melawan Guiddo Ilyasa dan Rizky Billar.

“I’m not a boxing promotor. Saya bantuin promosiin di medsos aja. And yes on fighting Billar,” tulisnya.

Cuitan Jefri Nichol yang juga menantan Rizky Billar bertarung di ring tinju itu mengundang reaksi netizen. Tak sedikit netizen mendukung adanya pertandingan tersebut. “Mendukung banget!! Hajar Jeff,” kata akun @ert******. “Aku juga bantu promoin,” sambung akun @ber******.