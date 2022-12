JAKARTA - Dikenal sebagai presenter yang hits di kalangan anak muda, Boy William juga terkenal sebagai konten kreator untuk YouTube Channel BW. Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuatnya semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti “Nebeng Bareng Boy”, “ 5 Menit Aja”, “Di Balik Pintu” dan yang sedang trend saat ini adalah “UNBW” atau “Ujian Nasional Boy William”.

Dalam konten UNBW, Boy ataupun tim akan memberikan beragam soal-soal pengetahuan umum kepada 2 peserta yang diadu satu sama lain. Banyak peserta yang sudah ikut konten ini seperti Deddy Corbuzier Vs Denny Sumargo, Raffi Ahmad Vs Nagita Slavina, Pak Muh Vs Fadil Jaidi dan masih banyak lagi. Pada episode UNBW kali ini, pesertanya adalah Maia Estianty dan Pinkan Mambo yang pernah tergabung dalam grup Ratu.

Kepada Bunda Maia dan Pinkan, Boy memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan umum dan matematika. Jika ada yang menjawab dengan benar, maka peserta akan mendapatkan 1 poin.

Pada pertanyaan umum, Bunda Maia langsung memimpin dengan skor jauh dengan 3-0. Pinkan baru berhasil mendapatkan 1 skor pada pertanyaan keempat yaitu tari apa yang menggunakan atraksi menggunakan piring.

Kemudian dari 3 pertanyaan matematika, Bunda Maia berhasil menjawab seluruh pertanyaan, sedangkan Pinkan hanya berhasil menjawab dua pertanyaan. Sko mereka kemudian menjadi 7-3 untuk Bunda Maia.

Lanjut lagi ke pertanyaan mengeja kata dalam Bahasa Inggris, Bunda Maia lagi-lagi berhasil menjawab dua pertanyaan dengan benar. Namun sayangnya Pinkan tidak berhasil menjawab 1 pun pertanyaan mengeja. Terdapat satu pertanyaan lucu yaitu siapa penyanyi Indonesia yang memiliki suara paling keren. Dengan tingkat percaya diri yang tinggi, Pinkan Mambo menjawab dengan nama dirinya sendiri dan langsung dilanjutkan dengan menyanyikan sepotong lagu berjudul ‘Listen to the Song in My Heart’ dari Mariah Carey. Begitu juga dengan Bunda Maia yang menjawab dengan nama Pinkan Mambo. BACA JUGA:7 Artis Indonesia yang Pernah Mengajar, Isyana Sarasvati hingga Nagita Slavina "Pinkan Mambo lah. Mau tau alasannya? Pas dia audisi aja dia ngaku kayak Mariah Carey, dia lebih bagus dari Reza Artamevia, jadi dia penyanyi paling bagus. Menurut dia,” ujar Bunda Maia bercanda. Di akhir permainan, Bunda Maia berhasil mengungguli Pinkan Mambo dengan skor 18-12. Nah, buat yang penasaran dengan keseruan Bunda Maia dan Pinkan Mambo di UNBW, langsung aja cek videonya di YouTube Channel BW, ya!