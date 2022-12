JAKARTA - Jessica Iskandar dan keluarga kecilnya tengah berbahagia. Jessica telah membagikan momen dirinya menggelar selamatan rumah baru.

Rumah barunya yang berada di Bali itu terlihat mewah dengan nuansa putih. Terdapat lampu gantung besar sehingga ruang keluarga tersebut terlihat makin megah.

Dalam video singkat itu, Jessica terlihat mengenakan baju adat Bali. Ibu dua anak itu mengenakan kebaya Bali berwarna putih dan kain tenun warna merah. Sementara sang suami, Vincent Verhaag, dan kedua anaknya, El Barack dan Din Verhaag memakai kemeja putih, kain, dan udeng. Wajah bahagia mereka begitu terpancar dalam foto ini.

“Yeay hari ini kita selamatan rumah baru! Terima kasih papà @v.andrianto you’re the best! We love you! Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan kehadiratMu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kenyamanan di rumah baru kami. Amin! I'm super happy and full of blessings,” tulis Jessica dalam keterangan video tersebut yang MNC Portal kutip dari Instagram @inijedar, Kamis (1/12/2022).

Jessica mengunggah foto bersama keluarga kecilnya saat sedang duduk di tangga. Tangga kayu rumah Jedar ini terlihat minimalis dan menggunakan dinding kaca pada pegangan tangga itu.

Wanita yang akrab disapa Jedar ini kembali menuliskan rasa syukurnya karena akhirnya rumah yang dibangun selama satu tahun itu sudah rampung dan bisa ditempati.

“Dari awal dikasih blueprint sama suami, nggak berasa setahun lebih akhirnya jadi dan kita masuk kerumah baru. Seneng banged, bersyukur punya suami kayak kamu @v.andrianto kamu selalu tanya aku maunya apa, kayak gimana, itu sweet banged rasanya. Semoga keluarga kita selalu harmonis di rumah ya,” kata Jedar.

Postingan Jedar itu ternyata menuai banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang berkomentar negatif. Sebab beberapa waktu ke belakang Jedar mengatakan dirinya jatuh miskin karena kena tipu oleh rekan bisnisnya. Namun nyatanya dia membangun rumah mewah. “Sesusah-susahnya Jedar masih punya rumah baru, lah susahnya aku boro-boro, rumah ngontrak tiga petak masih aja telat bayar,” kata jejxxx. “Jedar segitu aja ngerasa jatuh miskin, gimana gue,” kata meilxxx. “Katanya kesulitan bayar cicilan, lah ada rumah baru,” ucap kanzxxx.