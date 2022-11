JAKARTA - Jessica Iskandar membagikan video bersama keluarganya melakukan syukuran rumah baru di Bali. Namun, netizen malah mengungkit tentang masalah sang artis yang kesulitan bayar cicilan rumah.

Dalam video itu, Jessica bersama sang suami, Vincent Verhaag, serta kedua anaknya, El Barack dan Don Verhaag, tampil ceria mengenakan baju adat Bali. Mereka sumringah menyambut acara selamatan rumah baru.

"Yeay hari ini kita selamatan rumah baru! Terima kasih papà @v.andrianto you’re the best! We love you!" tulis Jessica, dikutip pada Selasa (29/11/2022).

Di samping berterima kasih kepada sang suami, perempuan yang akrab disapa Jedar itu juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ia bahagia dengan pencapaian keluarga kecilnya memiliki rumah baru.

"Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan ke hadiratMu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kenyamanan dirumah baru kami. Amin! I’m super happy and full of blessings," tulisnya lagi.

Namun kebahagiaan Jessica dan suami menuai tanggapan julid dari sebagian netizen. Bahkan mengungkit tentang masalah sang artis yang belakangan mengaku kesusahan melunasi cicilan rumahnya usai jadi korban dugaan penipuan rekan bisnisnya. "Katanya kesulitan bayar cicilan, ada rumah baru," komentar netizen. "Katanya bangkrut, banyak hutang?" komentar netizen lain dengan emoji tertawa. "Mungkin susah versi artis," komentar netizen.