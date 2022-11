JAKARTA - 3 tahun berturut-turut, Indonesian Esports Awards 2022 berlangsung dengan sukses dan juga meriah. Acara yang digelar pada Selasa, 28 November 2022 kemarin bahkan dihadiri oleh para insan esports dari berbagai golongan, mulai dari publik figur penting hingga selebritis yang aktif bergerak di dunia esports.

Dalam perayaan malam apresiasi tertinggi yang diselenggarakan oleh GTV, Atta Halilintar diketahui keluar sebagai pemenang untuk kategori Celebrity Gamer Terfavorit. Ia bahkan mengaku sangat bahagia terlebih apa yang telah mereka lakukan mendapatkan apresiasi besar meski sempat tak menyangka bisa meraih penghargaan tersebut.

“Aku enggak nyangka banget bisa menangin ini, padahal main gamenya masih noob ya. Terimakasih untuk Indonesian Esports Awards, bersyukur ngeliat progress esports sekarang, ibu-ibu dirumah liat anaknya main games ternyata ada masa depannya," ujar Atta Halilintar dalam kesempatan tersebut.

"Semoga dengan terus adanya Indonesian Esports Awards bisa terus memberikan apresiasi kepada anak – anak muda diluar sana. Sekarang games itu sudah menjadi industri dan sudah ada prestasi yang membuat bangga Indonesia. Terimakasih sudah memberikan penghargaan ini buat saya, thank you,” sambungnya.

Sementara itu, selama dua tahun berturut-turut Pro Team Esports Terfavorit kembali dimenangkan oleh Team RRQ. Begitupun dengan pemenang kategori Pro Player Games Esports Terfavorit yang kembali dimenangkan oleh RRQ Lemon.

Tak hanya itu, Windah Basudara juga berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Content Creator Gaming Terfavorit. Sedangkan Mobile Legends : Bang Bang Professional League pun kembali terpilih sebagai Turnamen Esports Publisher Terfavorit oleh masyarakat luas.

Sebagai masyarakat, kita tentunya patut untuk memberikan tepuk tangan apresiasi pada setiap insan esports yang berhasil memenangkan penghargaan Indonesian Esports Awards 2022 lebih dari satu kali. Meski begitu, ada pula beberapa nama baru yang berhasil tampil sebagai pemenang dari berbagai kategori.

Diantaranya, Manay berhasil menyabet title sebagai Coach Esports Terfavorit. Untuk Turnamen Esports Non Publisher Terfavorit tahun ini didapatkan oleh Indonesian Football League. Clara Mongstar menjadi pemenang Caster Esports Terfavorite tahun ini menggantikan Bro Pasta. The last but not least, trophy dari kategori Game Esports Terfavorite berhasil dibawa pulang oleh Mobile Legends : Bang Bang – Moonton.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dengan adanya apresiasi tinggi terhadap insan-insan esports di Indonesia, hal ini tentunya menjadi bukti bahwa antusiasme masyarakat begitu kuat terhadap dunia esports. Oleh karenanya, GTV akan semakin yakin untuk terus menghadirkan kompetisi yang sehat dan berperan aktif dalam berkembangnya industri esports tanah air. Salah satu bukti nyatanya adalah PT. Esports Star Indonesia bekerja sama dengan developer game asal Korea Selatan, Sugar Works, meluncurkan Fight of Legends. Game MOBA 5v5 kelas dunia sudah bisa kamu mainkan sekarang melalui Google Store Android ataupun App Store IOS. Sebagaimana diketahui, Indonesian Esports Awards 2022 turut dimeriahkan oleh beberapa musisi berkelas tanah air. GIGI sebagai grup band legendaris Indonesia bahkan tampil membawakan lagu-lagu hits miliknya. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya Stacey Ryan dan Ziva Magnolia tampil secara live dan membawakan lagu duet mereka Fall In Love Alone. Bahkan, ada pula kolaborasi antara penyanyi kekinian, Alvin Jonathan dan Ziva Magnolia yang berhasil memberikan sinergi enerjik. Nantikan penghargaan insan esports satu-satunya di Indonesia, Indonesian Esports Awards hanya di GTV. Follow akun Instagram @EsportsStarIndonesia dan @OfficialGTVid untuk mendapatkan update terbaru dan konten-konten yang menarik. Program Indonesian Esports Awards juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.