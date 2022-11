JAKARTA - Ziva Magnolya kejutkan Zivellas dengan lagu terbaru yang ia rilis pada 25 November 2022 lalu. Pasalnya, lagu tersebut merupakan lagu kolaborasinya bersama penyanyi asal Kanada bernama Stacey Ryan.

Lagu kolaborasi Ziva dan Stacey Ryan ini merupakan lagu viral yang sudah pernah dirilis oleh Stacey berjudul Fall In Love Alone. Kolaborasi ini juga bermula saat Ziva mengcover lagu tersebut pada platform video pendek.

Siapa sangka, duetnya tersebut kemudian menjadi kenyataan saat Stacey ternyata melihat video duet milik Ziva dan tertarik untuk melakukan duet bersama juara ketiga ajang pencarian bakat Indonesian Idol X tersebut.

Kolaborasi ini juga bisa dibilang cukup mengejutkan para zivellas, pasalnya tidak ada pemberitahuan resmi sebelum lagu dirilis, kecuali sebuah video live yang dilakukan oleh Ziva dan Stacey. Pada live tersebut, keduanya mengatakan akan ada kejutan untuk para penggemar.

Video lirik Fall In Love versi Stacey dan Ziva telah diunggah melalui YouTube Channel Ziva Magnolya. Dan sampai artikel ini dirilis, video lirik tersebut sudah ditonton oleh hampir satu juta penonton dan berhasil masuk jajaran YouTube Trending For Music di posisi #16.

Sebagai informasi, Stacey Ryan juga sempat memeriahkan festival musik Soundrenaline yang diselenggarakan di Allianz Ecopark Ancol pada hari kedua dengan membawakan lagu ‘Deep End’, Don’t Text Me When I’m Drunk, dan pastinya Fall in Love Alone.

Buat yang penasaran dengan Fall In Love Alone versi duet Ziva dan Stacey Ryan, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Ziva Magnolya, ya.

