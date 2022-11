JAKARTA, MPI - Artis sekaligus YouTuber Gritte Agatha harus dilarikan kerumah sakit, gara-gara mengalami radang hingga sakit kepala. Ia harus menjalani perawatan intensif karena kondisinya.

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Selasa (29/11/2022). Dia menceritakan kalau kondisinya belakangan ini drop, mulai dari radang hingga sakit kepala.

"Selasa radang, Selasa malam radang sampe sakit kepala, terus tambah pilek, terus tiba-tiba kemarin matanya merah keluar belek begitu," tulis Gritte Agatha.

Menurut Gritte, biasanya dia tidak pernah sakit dalam jangka waktu lama. Namun dengan kondisinya ini, akhirnya dia pasrah juga untuk dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya.

"Tapi Kamis kemarin aku udh berdoa sih kalau emang Senin belum (sembuh), aku harus ke RS. And I'm here for the first time (aku di sini untuk pertama kali) dirawat. Mungkin emang harus istirahat," tulisnya.

Melihat unggahan yang dibagikan artis 26 tahun itu, rekan artis maupun netizen lain mendoakan kesembuhannya. Ada juga yang memberikan semangat kepada Gritte.

"Cepat sembuh kakakku sayang," ucap Novia Bachmid.

"Semoga cepet sembuh Gritte," komentar Kemal Palevi.

"GWS Kak Ite sayangkuuuuu," imbuh Ghea Indrawari. Sebagai informasi, Gritte memulai karier menjadi pemain figuran di sinetron Ratapan Anak Tiri pada 2006. Perlahan dirinya mulai dikenal sejak memerankan Mae di Get Married: The Series pada tahun 2010. Tak cuma sampai disitu, puncaknya Gritte makin terkenal ketika terjun berkecimpung sebagai YouTuber. Dalam penyajian kontennya, ia selalu membawakan salah satu konten utamanya berupa siniar bertajuk Gritte Buka Praktek.