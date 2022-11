JAKARTA -Â Deddy Corbuzier belakangan menjadi sorotan karena mendapat respons keras dari netizen usai menanyakan keperawanan pada narasumber podcast. Sebelumnya, mantan pesulap ini juga pernah menanyakan pelecehan seksual ke narasumber.

Hal ini terjadi di konten Close The Door miliknya yang rilis pada 5 bulan silam yang kemudian viral lagi. Kala itu, ia menghadirkan Widi Vierratale dan Cinta Laura ke podcastnya.

"Apakah kamu pernah mengalami pelecehan seksual," tanya Deddy Corbuzier pada Widi, dikutip dari podcastnya, Senin (28/11/2022).

Pertanyaan Deddy seketika membuat Widi terdiam. Cinta Laura yang ada di sebelah sang vokalis langsung merespons cepat keadaan itu.

"Enggak usah dijawab kalau enggak mau. Kita enggak boleh maksa," kata Cinta.

"Siapa yang maksa?" ujar Deddy.

"Kalau nanya suka bikin orang pressure (tertekan), enggak semua berani untuk melawan kamu," kata pelantun Oh Baby ini sambil terkekeh.

Suasana yang awalnya penuh tawa berubah ketika Widi tak bisa membendung air mata. Cinta Laura berusaha menenangkan, mengelus bahu Widi.

"Are you okay? I'm sorry (apakah kamu baik-baik saja? Aku minta maaf," ujar Deddy yang tampak merasa bersalah.

Potongan wawancara ini diunggah ulang akun @rumpi_gosip. Deddy langsung menuai beragam komentar pedas netizen gara-gara pertanyaannya pada Widi. "Lagi lemes banget, nanya yang bikin orang tersinggung. Kalau salah enggak mau disalahkan," komentar netizen. "Enggak semua orang bisa menerima pertanyaan lu om Ded.. Buat pelajaran ke depannya," komentar netizen. "Pertanyaannya terlalu sensitif ya enggak sih? Mengorek hal-hal yang bisa bikin seseorang kembali teringat akan traumanya kayaknya enggak begitu pas ya?" komentar netizen lainnya.