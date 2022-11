SEOUL - Aktris Son Ye Jin melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki, pada Minggu (27/11/2022) pagi. Kelahiran sang putra lebih cepat beberapa hari dari prediksi dokter, yang diperkirakan pada Desember mendatang.

“Son Ye Jin melahirkan bayi laki-laki, pada 27 November 2022. Dia dan anaknya dalam kondisi baik dan sehat,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (28/11/2022).

Di tengah kebahagiaan tersebut, Hyun Bin dikabarkan tidak bisa menemani istrinya melahirkan. Aktor Confidential Assignment itu juga belum bertemu dengan putranya yang baru lahir karena masih syuting film Harbin di Mongolia.

Aktor 40 tahun itu berperan sebagai aktivis kemerdekaan bernama Ahn Joong Geun dalam film tersebut. Dalam sejarah, Joong Geun dikenal sebagai aktivis yang membunuh perdana menteri perdana Jepang, Ito Hirobumi, pada 1909.

Sementara itu, Son Ye Jin dan Hyun Bin menikah pada Maret 2022. Mereka menikah setelah beradu akting dalam film The Negotiation, pada 2018. Mereka kembali beradu akting dalam drama populer, Crash Landing on You.*

(SIS)