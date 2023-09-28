Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus Urus Anak, Son Ye Jin Ogah Buru-buru Kembali Kerja

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:08 WIB
Fokus Urus Anak, Son Ye Jin Ogah Buru-buru Kembali Kerja
Son Ye Jin ogah buru-buru kembali berakting. (Foto: tVN)
A
A
A

SEOUL - Son Ye Jin sangat menikmati perannya sebagai orangtua baru. Saat ini, dia tak ingin terburu-buru kembali bekerja dan memilih fokus mengurus keluarga kecilnya. 

"Selama 20 tahun, aku bekerja tanpa henti. Ketika aku menikah dan punya anak, aku ingin menikmati momen ini. Saat ini, aku hanya ingin fokus mengurus anak," ujarnya dalam channel YouTube Lim Jin Han Class, pada 27 September 2023. 

Meski begitu, Son Ye Jin cukup paham ada penggemar yang menantikan karyanya. "Aku akan kembali berakting, jika menemukan proyek yang bagus nanti. Tapi saat ini, aku ingin istirahat," tuturnya menambahkan. 

Sebagai ibu baru, Son Ye Jin tak menampik merasakan kesulitan dalam mengurus anak. "Namun kebahagiaan yang diberikan anakku sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya," kata istri Hyun Bin tersebut menambahkan. 

Son Ye Jin ogah buru-buru kembali bekerja setelah melahirkan. (Foto: VOGUE)

Sejak melahirkan putra pertamanya, pada November 2022, Son Ye Jin memang terkesan menjauh dari sorot kamera. Namun awal Juli silam, dia mengejutkan publik dengan penampilannya saat akan berangkat ke Paris dari Bandara Incheon. 

Dia terlihat mengenakan blazer putih dengan celana pendek hitam, tas jinjing, dan strap heel yang membuatnya terlihat jenjang. Dia juga memotong rambutnya sehingga terlihat lebih fresh setelah melahirkan.*

(SIS)

