JAKARTA, MPI - Secondhand Serenade yang dimotori John Vesely mengaku terkejut dengan antusiasme para fansnya di Tanah Air ketika manggung di festival musik Soundrenaline 2022, Minggu (27/11/2022).

Penampilan band rock akustik asal California tersebut sempat mengalami perpindahan panggung secara mendadak.

Semula, Secondhand Serenade tampil di Amphi Theater Stage pada pukul 20.20 WIB. Namun, panitia terpaksa memindahkan venue sang musisi ke Tropical Stage pada pukul 21.00 WIB.

Keputusan tersebut disinyalir guna menghindari guyuran hujan dan kepadatan penonton. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan antusiasme penonton. Bahkan penonton terlihat berlarian guna mendapat posisi terdepan untuk menyaksikan idolanya.

"Jakarta, makasih ya. Saya sangat senang di sini sama kalian semua. Terima kasih sudah datang. Maaf kalau ada masalah di stage tadi," kata John Vesely seraya menyapa para penggemarnya di Allianz Eco Park, Ancol, Minggu (27/11/2022).

Penampilan Secondhand Serenade dibuka melalui tembang Maybe. Kemudian, John melanjutkan aksi panggungnya dengan Broken.

"Thank you, this is amazing, (terima kasih ini luar biasa) Jakarta. Berapa banyak orang yang bernyanyi di sini? Thank you very much for coming (terima kasih telah datang). Ayo kita lanjutkan lagi," ujarnya lagi.

Selain itu, John Vesely juga membawakan lagu hits lainnya seperti Awake, A Twist in My Story, hingga Your Call.

Tak hanya itu, John juga mengejutkan penonton dengan membawakan Fix You dari Coldplay. Ratusan penonton yang hadir histeris dan langsung ikut bernyanyi.

Secondhand Serenade kemudian menutup aksi panggungnya melalui Fall For You. Nuansa syahdu pun kental terasa panggung indoor tersebut.