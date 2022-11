JAKARTA - Soundrenaline 2022 hari kedua yang digelar di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/11/2022), terdapat sejumlah penampil yang luar biasa, baik itu musisi lokal maupun internasional.

Salah satu yang cukup ditunggu-tunggu oleh para penonton Soundrenaline 2022 yakni grup duo Feel Koplo. Grup yang digawangi oleh Tendi Ahmad dan Maulfi Ikhsan tersebut tampil setelah Ndarboy genk pada pukul 13.50 WIB di panggung utama A Stage.

Dalam penampilannya, Feel Koplo langsung menggebrak panggung dengan lagu dari Kuburan Band yang bertajuk Lupa-lupa ingat. Setelah lagu tersebut dimainkan, lantas saja membuat para penonton yang berada dari kejauhan langsung berlarian menuju panggung.

Para penonton pun terlihat begitu menikmati lagu yang diremix dengan nuansa dangdut koplo tersebut. Kemudian, tanpa jeda Feel Koplo melanjut kan penampilan dengan lagu Beggin, Bujangan, dan Young Dumb & Broke.

Meski berpanas-panasan di siang hari, penonton terlihat tidak kendur untuk berjoget menikmati alunan berbagai lagu yang diberikan sentuhan dangdut koplo yang ciamik.

Suasana kian pecah tatkala lagu "Till it Hurts" yang dipopulerkan oleh Yellow Claw dibawakan. Penonton pun tak kuasa untuk melompat dan berjoget lepas menikmati alunan lagu edm menghentak yang dipadukan dengan unsur dangdut koplo. Para penonton pun terlihat bernyanyi bersama di sepanjang lagu.

Setelah itu grup yang terbentuk sejak 2018 tersebut melakukan jeda sejenak untuk menyapa para penonton yang hadir. Dari atas panggung, Tendi memberikan sebuah kata-kata sebelum melanjutkan ke lagu selanjutnya.

"Buat temen-temen yang lagi berantakan dan ga karuan ingat kata bang Rian," jelas Tendi yang langsung disambung dengan dibawakannya lagu "Cinta ini membunuhku" yang dipopulerkan oleh D'Masiv.

Para penonton pun lantas larut dalam suasana melow karena sebuah lagu yang liriknya sangat menyentuh hati dan membuat galau yang mendengarkannya, terlebih bagi yang baru putus cinta.

Kelar membawakan lagu tersebut, Feel Koplo mengatakan bahwa pertama kalinya tampil di siang hari.

"Ini pertama kali Feel Koplo main di tengah siang-siang gini yah, enak juga ternyata," ujar Tendi.

Kemudian Feel Koplo kembali menghentak siang hari di Soundrenaline dengan sejumlah lagu hits Indonesia dan Internasional, seperti Its My life , I don't care, Don't Stop The Party, Berharap tak Berpisah, Pergilah Kasih dan lagu soundtrack piala dunia Hayya Hayya.

Kemudian, setelah sejumlah lagu tersebut dibawakan, secara mengejutkan vokalis grup band Matta yakni Sunnu, tiba-tiba muncul ke atas panggung dan membawakan lagu Ketahuan yang fenomenal pada zamannya. Para penonton pun lantas Karaoke Berjamaah seraya menikmati alunan lagu yang diberikan nuansa dangdut koplo tersebut. Namun kejutan tidak sampai disitu, tiba-tiba Vokalis sekaligus gitaris J Rocks, Iman, naik ke atas panggung. Penonton pun lantas berteriak histeris menyambut kedatangan Iman. Vokalis J Rocks itu oun berkolaborasi dengan Feel Koplo membawakan salah satu lagu lama dari J Rocks yakni Ceria yang sangat populer di tahun 2000-an. Penonton pun lantas kembali bernyanyi bersama, dan reff lagu tersebut yang berbunyi "Menari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari, tertawa dan selalu ceria berikan ku arti hidup ini" menggema di area panggung utama. Puad membawakan lagu tersebut, Feel Koplo pun bertanya soal semangat penonton yang telah hadir di siang hari. "Masih kuat semuanya?? Mana suaranya, yuk saatnya kita bercinta" ujar personel Feel Koplo. Rupanya, tidak hanya Sunnu dan Iman yang turut berkolaborasi dengan Feel Koplo, karena tiba-tiba Aura Kasih pun muncul ke atas panggung dengan dress orange, dan langsung membawakan lagu "Mari Bercinta". Semangat penonton untuk berdansa pun kian terbakar berkat musik dangdut koplo yang menghentak serta hadirnya penyanyi seksi Aura Kasih yang kian energik berdansa. Penampilan Feel Koplo pun diakhiri dengan melakukan swa foto bersama Iman "J-rocks", Sunu "Matta" dan Aura Kasih. Penonton pun terlihat bercucuran keringat karena sangat bersemangat berdansa di siang hari. Meski begitu, raut wajah penonton terlihat sangat puas dan bahagia setelah menikmati penampilan dari Feel Koplo.