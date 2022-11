JAKARTA – Vision+ dan Palari Films bekerja sama menghadirkan series Piknik Pesona. Series ini akan ditayangkan secara perdana di acara Jogja-NETPAC Asia Film Festival (JAFF), Sabtu 26 November 2022.

Series Piknik Pesona menghadirkan antologi sepuluh film pendek karya sepuluh sutradara muda Tanah Air. Sepuluh cerita tersebut menampilkan kisah dari seluruh Indonesia. Series ini memperlihatkan keberagaman budaya di Indonesia dari sudut pandang dan genre yang beragam.

Pikni Pesona berisi (s)Aya karya sutradara Aditya Ahmad, yang menampilkan Lutesha, Bakmi Bangka Heri karya sutradara Winnie Benjamin, yang menampilkan Brigitta Cynthia, Evakuasi Mama Emola karya sutradara Anggun Priambodo, yang menampilkan Ricky Malau dan Siti Fauziah, Gedang Renteng karya Gianni Fajri, yang menampilkan Shenina Cinnamon dan Fathia Izzati. Golden Age karya M. Reza Fahriyansyah, Jus Nanas Kue Lapis karya Ariani Darmawan, Marsiti dan Sapi Sapi karya Wisnu Surya Pratama, Pecel Kronikel karya Gugun Arief, Percakapan Kecil karya Tumpal Tampubolon, yang menampilkan Agnes Naomi, dan terakhir yaitu Uma de Raffa karya Abe. Selain itu, antologi film pendek ini diproduseri oleh Reno F. Junirman dan Edwin.

Vision+ Originals Piknik Pesona dalam Jogja-NETPAC Asia Film Festival 2022, akan hadir di 5 studio bioskop Empire XXI. Kesepuluh sutradara, tim produksi, serta para pemain juga turut hadir untuk memeriahkan penayangan perdana Piknik Pesona di JAFF tahun ini.

Film Evakuasi Mama Emola atau dalam judul internasional Evacuation of Mama Emola karya Anggun Priambodo dalam Piknik Pesona mendapatkan penghargaan Jury Prize for Best Short Film di Sundance Film Festival Asia 2022 yang merupakan penghargaan untuk kompetisi program Asia Short Film Competition.

Dua film pendek di Piknik Pesona lainnya, (s)Aya dan Bakmi Bangka Heri atau A Trip to Bangka juga berkompetisi di program Asia Short Film Competition di Sundance Film Festival Asia 2022.

“Kami sangat senang bisa menampilkan Vision+ originals Piknik Pesona secara perdana di Jogja-NETPAC Asia Film Festival tahun ini. Acara tersebut merupakan momen yang tepat untuk merayakan dan menikmati berbagai film berkualitas karya anak bangsa. Bersama dengan Palari Films dan sepuluh sutradara berbakat Tanah Air, kami mempersembahkan sepuluh film pendek yang mengangkat keberagaman dari seluruh penjuru Indonesia,” ucap Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Managing Director Vision+.

Reno F. Junirman, Produser Piknik Pesona menyebutkan, “Piknik Pesona adalah proyek kolaboratif yang melibatkan para sineas muda dari berbagai kota di Indonesia. 10 film pendek memotret beragam hasrat manusia dengan tantangannya. Semoga Piknik Pesona dapat dinikmati oleh seluruh penonton film Indonesia. Mari bersama merayakan keragaman film Indonesia.”

Terkait Piknik Pesona sebagai opening film JAFF tahun ini, Alexander Matius selaku Program Director JAFF menambahkan, "Rasanya tidak ada film yang lebih tepat untuk membuka perhelatan JAFF ke-17 kali ini dengan film yang dibuat oleh teman-teman, sekian banyak teman-teman yang kita kenal, yang tumbuh bersama kami di komunitas, di festival, di gerakan akar rumput, dan tiada lain tiada bukan adalah Piknik Pesona." Mulai 27 November 2022, seluruh film pendek dalam Piknik Pesona dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+ dalam bentuk original series. Informasi selanjutnya diperbaharui melalui akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok) dan laman www.visionplus.id, serta media sosial Palari Films di @palarifilms (Instagram dan Twitter) dan laman www.palarifilms.com. Untuk mengunduh Vision+, Anda bisa mengakses link ini.