BAMBI, sosok rusa nan menggemaskan menjadi salah satu karakter populer di film animasi Disney. Rencananya, animasi yang rilis perdana tahun 40-an itu akan hadir dengan kesan baru untuk penonton.

Sutradara film Winnie The Pooh: Blood and Honey, Rhys Waterfield akan membuat ulang Bambi sebagai film horor. Film tersebut akan bertajuk Bambi: The Reckoning.

Film tersebut akan menceritakan sosok rusa yatim piatu bernama Bambi. Alih-alih menggemaskan, film ini justru akan menyuguhkan kisah menyeramkan dari seekor rusa yang dulunya digandrungi anak-anak ini.

Sutradara Scott Jeffrey akan turut membantu Waterfield dalam menggarap film Bambi versi horor ini. Jeffrey menjelaskan gambaran seekor rusa yang akan menjadi pembunuh dalam film tersebut.

“Film ini akan menceritakan kembali kisah tahun 1928 yang sangat kelam yang kita semua tahu dan cintai, Bambi akan menjadi mesin pembunuh ganas yang mengintai di hutan belantara. Bersiaplah untuk Bambi dengan rabies,” ungkap Jeffrey dilansir DailyMail, Minggu (27/11/22).

Jeffrey menjelaskan film horor Bambi ini terinspirasi dari sineas garapan Netflix, The Ritual. Untuk itu, ia siap menyajikan karakter Bambi, rusa yatim piatu dengan gambaran yang baru. Sementara itu, Rhys Waterfield sendiri baru saja menggarap dari tokoh animasi Winnie. Karakter beruang madu yang lucu dan menggemaskan itu diubah menjadi tokoh pembunuh berantai yang menyeramkan lewat film Winne The Pooh: Blood and Honey. Trailer film tersebut resmi dirilis dan berhasil menebar teror pada para penonton. Pooh nantinya akan bekerja sama dengan sang sahabat, Piglet dalam aksi brutalnya di film ini. Sayangnya, belum diketahui kelanjutan proses hingga jadwal rilis untuk film Bambi: The Reckoning. Namun, dapat dipastikan film ini cukup sadis dan menghancurkan momen masa kecil banyak orang.