JAKARTA โ€“ Leader Bangtan Boys (BTS), yani RM membagikan video teaser untuk album solo mendatang 'Indigoโ€™ yang akan dirilis pada awal Desember 2022.

Mengutip geo.tv, Jumat (25/11/2022), HYBE Entertainment melalui akun YouTube resminya merilis video teaser untuk Indigo pada 22 November lalu.

RM mendeskripsikan Indigo sebagai 'dokumentasi masa muda saya di momen fase mandiri', "rekaman yang diputihkan sinar matahari yang memudar seperti jeans tua", dan "usia dua puluhan" dalam teaser berdurasi 46 detik.

Sebelumnya, anggota BTS RM telah merilis poster teaser untuk album musik solo pertamanya yang berjudul Indigo, sedangkan video musik lengkap Indigo akan dirilis pada 2 Desember 2022 mendatang.

Penyanyi berusia 28 tahun itu juga dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk berkolaborasi dengan band rock Cherry Filter. Namun, label musik YG Entertainment masih merahasiakan kolaborasi ini dan mengatakan, "Harap tunggu sampai pemberitahuan lebih lanjut."

RM akan menjadi anggota ketiga BTS yang merilis album single solo pertamanya setelah J-Hope 'Jack in the Box' dan Jin 'The Astronaut'.

