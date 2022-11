DERETAN artis Hollywood pernah jadi pelakor dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Beberapa ada yang sukses membina rumah tangga hingga puluhan tahun. Namun lainnya justru harus mengecap karma mereka di masa lalu. 

Lantas siapa saja artis Hollywood yang pernah menjadi orang ketiga di masa lalu? Berikut ulasannya dikutip dari berbagai sumber.

1.Alicia Keys

Alicia Keys dan produser Swizz Beatz sudah menjalani 12 tahun masa pernikahan mereka. Namun tak banyak yang tahu bahwa pelantun If I Ain’t Got You tersebut, sempat menjadi orang ketiga dalam pernikahan Beatz dan Mashonda. 

Menariknya, perselingkuhan itu dibeberkan Mashonda dalam surat terbuka yang dirilisnya di Twitter, pada September 2009. Dalam surat itu, dia blakblakan menyebut Keys sebagai pelakor. 

‚ÄúSejauh yang aku tahu, pernikahan kami baik-baik saja. Aku dan Beatz sempat merayakan ulang tahun anak kami dan bersiap untuk merayakan¬†anniversary pernikahan kami yang ke-5,‚ÄĚ katanya dalam surat itu.¬†

Mashonda menambahkan, ‚ÄúAlicia, kalau kau membaca surat ini, kau tahu apa yang kau lakukan kan? Kau tahu peran dan kontribusimu dalam perceraianku dan Beatz.‚ÄĚ Mashonda dan Beatz bercerai pada 2010 dan di tahun yang sama sang produser menikahi Alicia Keys.

2.Amber Heard

Asmara Amber Heard dan Johnny Depp dimulai saat mereka syuting film The Rum Diary, pada 2011. Saat itu, aktor 59 tahun tersebut masih berstatus suami penyanyi Perancis, Vanessa Paradis. 

Setelah 14 tahun pernikahan, Depp resmi bercerai dari Paradis pada 2012. Sekitar 3 tahun kemudian, aktor Pirates of the Caribbean itu menikahi Heard dalam upacara tertutup di kediaman pribadinya di Los Angeles, Amerika Serikat. 

Namun usia pernikahan mereka tidak bertahan lama dan resmi bercerai pada Januari 2017. Setelah bercerai, pasangan ini saling tuntut karena isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Setelah proses panjang, Amber Heard kalah di persidangan dan diharuskan membayar ganti rugi kepada mantan suaminya itu sebesar Rp153 miliar. Kini, dia dikabarkan bangkrut dan memutuskan pindah ke Spanyol bersama putrinya.

3.Angelina Jolie Cinta segitiga antara Brad Pitt, Jennifer Aniston, dan Angelina Jolie merupakan salah satu skandal terbesar dalam industri hiburan Hollywood, pada 2005. Isu perselingkuhan itu diamini Jann Wenner, pendiri majalah Rolling Stone dalam memoirnya. Dalam buku berjudul Like A Rolling Stone tersebut, Wenner mengatakan, Jolie menyuap fotografer US Weekly untuk mempublikasikan foto mesranya dengan Pitt saat berjalan-jalan di tepi pantai. Dari foto itulah, skandal perselingkuhan mereka tak lagi sekadar rumor. Pada Mei 2005, Brad Pitt dan bintang series Friends itu bercerai dan dia hidup bersama Jolie selama 9 tahun. Setelah Jolie melahirkan tiga anak, Pitt kemudian menikahi sang aktris di Correns, Perancis, pada 23 Agustus 2014. Setelah 12 tahun bersama, Angelina Jolie kemudian menggugat cerai Brad Pitt atas tudingan KDRT, pada September 2016. Hingga kini, perceraian mereka masih diproses karena baik Jolie maupun Pitt tak sepakat soal hak asuh anak. 4.Madonna Madonna juga pernah dituding sebagai pelakor dalam pernikahan Alex Rodriguez dan Cynthia Scurtis, pada 2017. Mengutip People, Scurtis sempat begitu malu saat mengetahui perselingkuhan suaminya dan sang penyanyi. Saking malunya, Scurtis sampai 'melarikan diri' ke Paris ketika skandal perselingkuhan itu mencuat. Menariknya, perempuan itu seakan mengamini perselingkuhan mantan tunangan Jennifer Lopez itu dengan datang ke pertandingan baseball suaminya. Bleacher Report melaporkan, kala itu Cynthia Scurtis datang ke Yankee Stadium dengan tanktop putih bertuliskan 'f*** you'. Menariknya, ketika diisukan jadi pelakor, Madonna masih masih menikah dengan sutradara Guy Ritchie. Si Material Girl membantah rumor perselingkuhannya dengan Rodriguez. Namun dalam gugatan cerainya, Curtis menyebut, perselingkuhan atlet 47 tahun itu sebagai alasan perceraian mereka. Pengadilan kemudian mengesahkan perceraian mereka pada 2008. 5.Melanie Griffith Antonio Banderas terpikat pada pesona Melanie Griffith saat pertama kali melihatnya di ajang Academy Awards pada 1989. Menariknya, saat itu Griffith datang dengan suaminya, Don Johnson, sementara Banderas sendiri masih berstatus suami Ana Leza. "Aku melihat perempuan cantik dengan gaun berwarna cream dan kalung mutiara," ujar Banderas mengenang pertemuan perdananya dengan Griffith dalam wawancara dengan ABC News, pada 2002. Lewat sutradara Pedro Almodovar, mereka kemudian berkenalan. "Hal pertama yang dia (Banderas) tanya padaku adalah berapa umurku. Aku bilang padanya, kalau itu pertanyaan yang cukup kasar untuk pertemuan pertama," tutur Griffith pada AARP. Antonio Banderas dan Melanie Griffith begitu dimabuk cinta hingga mereka rela menceraikan pasangan masing-masing, pada 1996. Di tahun yang sama, mereka menikah dan bercerai pada 2015. 6.Julia Roberts Julia Roberts dan suaminya, Daniel Moder pertama kali bertemu pada 2002. Saat itu, aktris Pretty Woman tersebut masih menikah dengan Benjamin Bratt, sementara sang sinematografer berstatus sebagai suami Vera Steimberg. Perselingkuhan Roberts dan Moder berlangsung selama 6 bulan hingga sama-sama bercerai dari pasangan masing-masing. Menariknya, tak lama setelah bercerai, mereka menikah di New Mexico, pada 4 Juli 2002. Berbeda dengan Melanie Griffith dan Antonio Banderas, pernikahan Julia Roberts dan Daniel Moder masih tetap harmonis hingga 20 tahun kemudian. Meski sempat diisukan akan bercerai, namun mereka masih tetap bertahan dalam pernikahan itu.*