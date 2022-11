JAKARTA - Ardhito Pramono jadi salah satu pengisi acara festival musik, Jazz Goes To Campus 2022. Acara tersebut digelar di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Minggu (13/11/22).

Dalam acara ini, Ardhito tampil menyapa para penggemar yang histeris dibuatnya. Ia juga membawakan salah satu lagu miliknya berjudul Sudah.

Ardhito mengatakan lagubtersebut sempat menemani dirinya semasa menjalani rehabilitasi narkotika.

“Lagu ini salah satu yang saya dengarkan di rehabilitasi. Jadi say no to drugs,” ucapnya di atas panggung.

Sekedar informasi, Ardhito Pramono sempat tersandung kasus narkoba pada akhir tahun 2021 lalu. Pasca selesai menjalani rehabilitasi, pria kelahiran 1995 ini kembali berkarya hingga merilis album baru, Wijayakusuma.

Lagu Sudah rilis pada tahun 2020 dan merupakan salah satu soundtrack filmnya bertajuk ‘Story of Kale’. Lagu itu berhasil menghanyutkan suasana para penonton.

Tak hanya itu, Ardhito juga membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Say Hello, Fine Today, Cigarettes of Ours dan masih banyak lagi. Bapak satu anak ini juga mengaku senang bisa kembali manggung di acara JGTC tahun ini.

Festival musik Jazz Goes To Campus digelar pada Minggu, (13/11/22). Acara tersebut diadakan di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB), Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Acara ini merupakan yang pertama sejak pandemi Covid-19 dua tahun ke belakang. Acara ini tentu mengundang antusias para penonton yang rindu dengan festival musik jazz. Sejumlah musisi jazz dan lainnya juga ikut menghadiri acara ini, seperti Fariz RM, Ardhito Pramono, Tiara Andini hingga Rizky Febian. Adapula rapper asal Korea, SLCHLD yang turut tampil di acara ini.