JAKARTA - Bertepatan dengan hari ayah, Angelina Sondakh tak bisa secara langsung menyampaikan apresiasi atau ungkapan cintanya pada sang ayah seperti yang dilakukan banyak orang mengingat ayahanda tercinta telah wafat beberapa waktu lalu.

Istri dari almarhum Adjie Massaid itu pun mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kerinduannya pada sang ayah. Ia menyanyikan sebuah lagu berjudul A Thousand Years dari Christina Perri yang berupa ungkapan rasa cinta tak berbatas waktu.

Dalam unggahan video, wanita yang akrab disapa Angie itu juga menuliskan petikan lirik lagu dan menyebut dirinya begitu merindukan ayahanda tercinta.

"I have love you and love you for a thousand years more. I miss you, Dad,"tulis Angie yang dikutip dari instagram storiesnya, Sabtu (12/11/2022).

Kerinduan Angie yang mendalam pada ayahnya pun kembali tercurah dalam video lain yang diunggahnya. Angie mengunggah sebuah video saat ayahnya sudah berada di dalam peti jenazah. Tangis Angie pecah tatkala dirinya mempersembahkan sebuah lagu dan duduk di samping peti jenazah ayah tercinta.

Seperti yang diketahui, Lucky Sondakh, ayahanda dari artis sekaligus mantan politisi Angelina Sondakh meninggal dunia pada Minggu (30/10) sekitar pukul 17.35 WIB. Ia meninggal akibat mengalami serangan jantung dan mengembuskan napas terakhir di RS Siloam Hospital Agro Cempaka Putih, Jakarta.