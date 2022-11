JAKARTA - Pedangdut Siti Badriah tengah berbahagia, tepat pada hari ini, Jumat 11 November dirinya genap berusia 31 tahun. Memperingati momen spesial ini, Krisjiana Baharudin menuliskan pesan romantis untuk sang istri.

Lewat akun instagramnya Krisjiana menampilkan kumpulan video kebersamaannya dengan Sibad. Mulai dari momen dirinya berlutut melamar sang istri, kebahagiaan ketika menikah, hingga serunya kegiatan mereka berlibur.

Dalam keterangan video itu, Krisjiana mengucapkan terima kasihnya pada Sibad. Ia menilai kehidupannya bersama sang istri adalah berkah dari Tuhan.

"Untuk istriku, terima kasih telah menjadi sahabatku sejak hari pertama. Mampu menjalani hal-hal indah dalam kehidupan denganmu di sisiku adalah berkah," tulis Krisjiana dengan bahasa Inggris.

"Selamat ulang tahun teman hidupku," tulisnya lagi.

Unggahan video Krisjiana langsung dikomentari oleh sang istri. Sibad mengaku terharu dengan video persembahan sang suami yang dilengkapi pesan manis itu.

"Makasih suamikuuu, sayang, ku terharu pagi-pagi huhu Iloveyou,"tulis Siti Badriah.

Video itu juga menuai komentar para penggemar. Banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun dan ada juga yang mendoakan rumah tangga Siti Badriah dan Krisjiana Baharuddin agar tetap langgeng hingga maut memisahkan.

"Happy birthday kak,"ucap akinasim

"Uhhhhh so sweet samawa pokoknya kak," sahut ratu_meta705

"Happy birthday Mami Xarena bahagia selalu ya kalian," ungkap tengkudewi_putri

"Aahhh sayangku terharu lihatnya. Happy birthday my dear i love you so much," timpal vizzadara

"Ya ampun romantis banget slimit yaa semoga simiwi selamanya bang krisna Abang Guwaahhh," tulis chiko_seloto.

Sebagai informasi, Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin secara resmi menikah pada 25 Juli 2019. Pasangan ini telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Xarena Zenata Denallie Baharudin, lahir pada 18 Mei 2022.

