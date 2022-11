JAKARTA - Penghargaan bergengsi Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) kembali digelar. Penghargaan yang ditujukan sebagai apresiasi para insan film Tanah Air itu akan dibagi dalam dua kategori, kategori terbaik dan kategori terfavorit. Kategori terbaik dinilai oleh para dewan juri, sedangkan kategori terfavorit dinilai berdasarkan vote masyarakat.

Berikut ini 5 nominasi yang terpilih di kategori Pemeran Utama Pria Terfavorit:

- Arswendy Beningswara Nasution, film Ngeri Ngeri Sedap

- Bio One, film Srimulat Hil Yang Mustahal (Babak Pertama)

- Jourdy Prananta, film Kukira Kau Rumah

- Martino Lio, film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

- Yayu Unru, film Gara-gara Warisan

Dari beberapa nama tersebut, Bio One atau Juan Bio One Idal Haris Subiantoro Tanevi Proboatmojo Tan sempat menjadi perhatian. Apalagi, setelah aktor sekaligus penyanyi itu mampu berperan cukup apik sebagai Gepeng dalam film ‘Srimulat Hil Yang Mustahal (Babak Pertama)’.

Bio sangat totalitas dalam perannya hingga rela melakukan transformasi total pada bentuk tubuhnya. Ia pun banyak mendapat pujian dari masyarakat serta sesama artis atas usaha dan akting maksimal yang ia berikan pada film tersebut.

Selanjutnya, ada 5 nominasi di kategori Pemeran Utama Wanita Terfavorit:

- Adinia Wirasti, film Kamu Tidak Sendiri

- Happy Salma, film Before, Now & Then (Nana)

- Ladya Cheryl, film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

- Putri Marino, film Cinta Pertama, Kedua & Ketiga

- Tika Panggabean, film Ngeri Ngeri Sedap

Kali ini, Tika Panggabean merupakan sosok wanita yang banyak mengundang perhatian. Apalagi setelah menampilkan aktingnya yang sangat luar biasa di film Ngeri Ngeri Sedap. Aktor seperti Aryo Bayu bahkan mengakui akting Tika di film tersebut sangatlah sempurna sebagai ibu-ibu batak. Padahal, Tika lebih dikenal sebagai penyanyi dan presenter.

5 Nominasi kategori Pemeran Pria Pendukung Terfavorit:

- Arswendy Beningswara Nasution, film Before, Now & Then (Nana)

- Elang El Gibran, film Srimulat Hil Yang Mustahal (Babak Pertama)

- Jefry Nichol, film Aum!

- Lukman Sardi, film Paranoia

- Reza Rahadian, film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Arswendy Beningswara Nasution menjadi sosok artis senior yang menjadi perbincangan. Diketahui, Arswendy pernah menempuh pendidikan di jurusan seni peran Institut Kesenian Jakarta dari tahun 1978 sampai 1982. Ia merupakan seorang aktor yang selalu berhasil membawakan berbagai karakter yang dimainkan. Apalagi, Arswendy memang merupakan seorang pelatih akting untuk banyak aktor-aktor muda sekarang ini.

5 Nominasi untuk kategori Pemeran Wanita Pendukung Terfavorit:

- Laura Basuki, film Before, Now & Then (Nana)

- Maudy Ayunda, film Losmen Bu Broto

- Putri Marino, film Losmen Bu Broto

- Ratu Felisha, film Pengabdi Setan 2: Communion

- Ratu Felisha, film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Pada kategori pemeran wanita pendukung, banyak artis dengan kemampuan akting di atas rata-rata yang masuk nominasi hingga persainganpun bisa dirasakan cukup ketat. Namun, kali ini sorotan tertuju pada Ratu Felisha. Ratu memang memulai kariernya dari dunia modeling. Meski begitu, ia sempat bermain dalam film ‘Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas’. Akting luar biasa dan makeup karakter yang kuat membuat orang bahkan hampir tak mengenali sosok Ratu.

Nah untuk para penonton, dukung terus perfilman Indonesia dengan cara vote nominasi terfavorit melalui media sosial Instagram Indonesian Movie Actor Awards (@imaawards) dan Facebook Official RCTI yang dibuka sejak 26 Oktober 2022 hingga 13 November 2022 pukul 00.00 WIB. Jangan lupa juga saksikan malam puncak Indonesian Movie Actors Awards, Selasa 15 November 2022 pukul 21.15 WIB disiarkan langsung oleh RCTI dari studio RCTI+, studio terbesar dan tercanggih di Asia.

