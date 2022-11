JAKARTA - Penampilan grup band Sheila On 7 tampaknya cukup ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tiket konser Tunggu Aku Di Jakarta yang langsung habis terjual hanya dalam waktu 30 menit setelah dibuka.

Sebagaimana diketahui, tiket konser Sheila On 7 mulai dijual pada hari ini, Senin (7/11/2022) sekitar pukul 12.00 WIB. Hanya dalam waktu 30 menit, seluruh tiket konser pada 28 Januari 2023 mendatang telah ludes terjual.

Mengetahui besarnya antusias pada Sheila Gank, Andri Verraning Ayu selaku CEO Antara Suara sekaligus promotor menyampaikan rasa terima kasihnya.

"Alhamdulillah konser ini mendapat sambutan positif dari Sheila Gank. Kami berterima kasih atas kesabaran teman-teman untuk menunggu antrian virtual," ujar Andri Verraning Ayu melalui keterangan resmi yang diterima awak media, Senin (7/11/2022).

Sementara itu, Ayu juga menjanjikan soal kenyamanan dan keamanan para penonton selama berlangsungnya konser yang digelar di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut.

"Antara Suara akan menghadirkan pengalaman yang intimate bagi para Sheila Gank di ‘Tunggu Aku di Jakarta’. Kami akan berupaya mengikuti berbagai regulasi yang ada agar kenyamanan dan keamanan di konser ini tetap menjadi prioritas bersama," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, tiket konser Sheila On 7 dibagi dalam empat kategori yang telah laku terjual. Festival B (standing) seharga Rp 300.000, Sold Out, Festival A (standing) seharga Rp 450.000, Sold Out, Festival VIP (standing) seharga Rp 750.000, Sold Out dan VIP Table (Seating), Sold Out.