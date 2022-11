JAKARTA - Putri Marino sempat jadi perbincangan ketika membintangi serial Layangan Putus. Di samping tentang ceritanya, salah satu dialog istri Chicco Jerikho itu saat berbicara bahasa Inggris jadi bahan gunjingan karena dinilai salah grammar.

Hal itu sempat disinggung oleh Ernest Prakasa saat berbincang dengan Putri Marino di YouTube HAHAHA TV. Sutradara Cek Toko Sebelah itu beralih perbincangan dari topik tentang film Losmen Bu Broto yang dibintangi Putri.

"Di sini gue biasanya enggak ngomongin series, tapi Layangan Putus harus diomongin sedikit sih. Itu sesuatu yang sangat fenomenal, bukan masalah keserimpet grammar ya," kata Ernest, dikutip pada Selasa (1/11/2022).

Kemudian Putri menanggapi hal itu. Ia ingat karena kalimat bahasa Inggris 'It's my dream, not her' yang diiucapkannya dinilai salah grammar, netizen langsung ramai menghujatnya.

"Maksudnya 'maaf nih ya netizen, kan aku juga enggak tau, lagi emosi'. 'It's my dream, not her', seharusnya 'hers' kan," kata Putri.

"Itu beneran aku di TikTok kayak dihujat habis-habisan," lanjutnya. Gara-gara 'terpeleset' di kalimat itu, Putri mengaku jadi malas berbicara bahasa Inggris. Ia kemudian mengakui, bahwa memang dialog yang menjadi viral adalah improvisasinya. "Jadi males ngomong Bahasa Inggris. Itu enggak ada di script. Seharusnya 'itu mimpiku mas'. Kenapa aku harus pake Bahasa Inggris sih waktu itu ya," ujar ibu satu anak itu. "Kenapa enggak pake Bahasa Indonesia aja kayak 'Itu mimpiku mas, bukan mimpinya dia, mimpiku!' Kenapa tiba-tiba 'it's my dream'," lanjutnya.