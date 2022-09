JAKARTA- Berikut ini lagu Taylor Swift untuk mantan yang kerap menjadi playlist saat galau. Taylor Swift dikenal sebagai salah satu penulis lagu handal. Lagu-lagu yang diciptakannya selalu menjadi hits di tangga lagu dunia.

BACA JUGA: Heboh Taylor Swift Dirumorkan Bermain di Film Cruella 2

Namun tahukah Anda bahwa beberapa lagu andalan Taylor terinspirasi dari kisah cintanya yang kandas? Bisa dikatakan setiap mantan Taylor Swift meninggalkan sebuah inspirasi untuk dijadikan menjadi sebuah lagu.

Berikut lima belas lagu Taylor Swift untuk mantan kekasih yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. We Are Never Ever Getting Back Together

Lagu dari album “Red” ini sangat jelas menceritakan tentang Jake Gyllenhaal. Dari mulai lirik lagu tentang kecintaan Jake terhadap band indie hingga syal yang ditampilkan dalam video klipnya identic dengan salah satu syal yang dikenakan oleh Taylor saat berkencan dengan Jake. Publik pun berasumsi bahwa lagu ini terinspirasi dari sang aktor.

2. Style Diambil dari album terakhir Taylor, “1989”, dari judul lagunya saja sudah bisa ditebak siapa orang yang ada dibalik lagu ini. Ya, Harry Style yang sempat menjalin hubungan dengan Taylor diduga adalah sosok yang menginspirasi lagu ini. 3. Mine Sebuah lagu dari album “Speak Now” yang berjudul Mine memiliki lirik yang bercerita tentang satu mantan kekasih Taylor yang tidak terlalu dikenal publik. Lagu ini tentang Cory Monteith yang pernah menjalin kasih denganya hanya dalam waktu satu bulan. Gyllenhaal juga memberitahu majalah New York bahwa salah satu mantannya menghubungi dirinya setelah rilis “Red” dan mengatakan bahwa itu termasuk ‘pengalaman pahit’. 4. Back to December Para penggemar Taylor percaya bahwa lagu ini adalah tentang Taylor Lautner. Sebuah lagu yang diambil dari album “Speak Now”. Keduanya tampil bersama dalam sebuah perayaan Hari Valentine. 5. I Knew You Were Trouble I Knew You Were Trouble adalah single Taylor tentang Harry Styles. Setelah tampil membawakan lagu ini dalam acara Grammys dan mengejek dengan aksen British, Taylor mengatakan, “Well, tidaklah sulit untuk mengakses emosi tersebut ketika orang yang ada di dalam lagu ini berdiri di sisi panggung menyaksikannya.” 6. All Too Well Lagi, sebuah lagu yang diperuntukkan Jake Gyllenhaal. Dalam liriknya juga terdapat cerita tentang syal yang ditinggalkan oleh Taylor di rumah saudara Jake yang bernama Maggie. 7. Dear John Tak hanya nama John Mayer yang tertulis di dalam judul lagu ini, lirik yang ditulis oleh Taylor juga menitikberatkan kepada hubungan yang memiliki perbedaan usia. Mayer sendiri mengaku bahwa lagu ini memang terasa seperti untuk dirinya. 8. Better Than Revenge Lagu dari album “Speak Now” ini bercerita tentang aktris dan gaun bertemakan vintage yang mengacu kepada Camilla Belle. Lagu ini juga dirilis setelah Taylor menjelaskan bahwa aktris tersebut hadir di dalam kisah cintanya bersama Joe Jonas. 9. Begin Again Bercerita tentang harapan tinggi terhadap sebuah hubungan namun pada akhrinya tidak berlangsung lama. Diambil dari album “Red”, yang dirili sesaat setelah ia putus dengan Conor Kennedy. 10. The Last Time Saat Taylor dan Jake Gyllenhaal mulai berpacara, Jake sedang dihubungkan kedekatannya dengan dua bintang lain, yakni Rachel Bilson dan Anna Kendrick. Itulah mengapa lagu-lagu di album “Red” menjadi daftar teratas kisah perjalanan cinta Taylor Swift yang terungkap. 11. Picture to Burn Lagu di awal karier Taylor ini dipastikan bercerita tentang mantan kekasihnya yang bernama Jordan Alford. Setelah melihat video musiknya, terlihat banyak referensi yang terhubung ke dalam kisah cinta Taylor bersama teman sekelasnya ini. 12. Last Kiss Ini adalah lagu lain dari album “Speak Now” yang dikabarkan bercerita tentang Joe Jonas. Para penggemar berasumsi demikian karena lini masa dari hubungan keduanya dan tanggal perilisan lagu ini. 13. Forever and Always Lagu dari tahun 2008 ini dirilis hanya berselang sebentar dari putusnya hubungan cinta Taylor bersama Joe Jonas. Beberapa bagian lirik lagu ini bercerita tentang memandangi handphone, seperti apa yang dikatakan Taylor bahwa Joe memutuskan hubungan mereka melalui sambungan telepon. 14. Holy Ground Lagu lain tentang Joe Jonas. Kali ini berasal dari album “Red”. Lirik dari lagu ini mereferensikan tentang New York dan satu-satunya warga New York yang pernah dikencani oleh Taylor adalah Joe. 15. Out of the Woods Lagu dari album “1989” ini memiliki frase tetang pesawat terbang kertas. Harry Styles dan Taylor Swift kebetulan memiliki kalung pesawat kertas. Demikian 15 lagu Taylor Swift untuk mantan yang bikin baper dan wajib masuk playlist galau para penggemar. (RIN)