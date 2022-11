SEOUL - RM BTS dipastikan akan merilis single solonya dalam waktu dekat. Hal itu dikonfirmasi BigHit Music setelah JTBC News melaporkan leader BTS itu juga akan merilis album solo.

“RM akan merilis album solonya, pada 25 November 2022. Saat ini, dia masih mempersiapkan proyek solonya tersebut,” ujar agensi tersebut dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (1/11/2022).

Dengan begitu, rapper 28 tahun tersebut akan menjadi member ketiga BTS yang merilis proyek solo pada 2022. J-Hope merilis album ‘Jack In The Box’ dan single MORE, pada 1 Juli 2022.

Jin kemudian merilis single solo dan video musik The Astronaut, pada 28 Oktober 2022. Lagu itu merupakan proyek kolaborasinya dengan Coldplay dan ditampilkan pertama kali di konser band asal Inggris itu di Buenos Aires, Argentina, pada hari perilisannya.

Selain merilis album solo, RM BTS juga akan menjadi host program The Dictionary of Useless Human Knowledge. Dalam program yang akan tayang di tvN tersebut, dia akan berkolaborasi dengan sutradara Jang Hang Joon.*

(SIS)