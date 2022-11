JAKARTA - Titi DJ menjadi salah satu penyanyi yang selalu tampil sempurna dalam setiap kesempatan. Saat tampil di atas panggung, penampilannya mulai dari pakaian, make up, hingga rambut selalu terlihat cukup menawan.

Menariknya, baru-baru ini pelantun Sang Dewi tersebut membagikan sebuah video saat dirinya melepas wig yang ia gunakan untuk menunjang penampilannya. Dalam video tersebut, ibu empat anak ini tampak cantik dengan riasan serta rambut panjang yang terurai indah.

Tak lama, Titi mulai menarik rambut palsunya hingga terlihat bagian kepala asli dari sang diva.

"Now you know," kata Titi DJ di Instagramnya.

Saat wignya ditarik, Titi DJ semakin jelas memperlihatkan warna rambut asli miliknya. Namun, netizen dibuat takjub lantaran wig yang dike akan oleh wanita 56 tahun itu terasa begitu nyata hingga membuat netizen salah fokus.

Melihat wig Titi DJ yang mirip dengan rambut asli, netizen pun tampak tidak peduli dengan penampilan mantan istri Bucek Depp tersebut. Mereka justru penasaran dengan harga dari wig tersebut. "Mahal pasti, kelihatan kaya asli banget," kata @li*******. "Wig mahal sih ini," ucap @rat*****. "Wow wig bagus dan mahal tampak sanga alami," tutur @leg******.