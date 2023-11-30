Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Titi DJ Siap Kenalkan Album Baru di Desember 2023, Bukti Berkarya Selama 4 Dekade

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:02 WIB
Titi DJ Siap Kenalkan Album Baru di Desember 2023, Bukti Berkarya Selama 4 Dekade
Titi DJ siap keluarkan album terbaru di Desember 2023. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Titi Dwi Djajati atau dikenal dengan Titi DJ akan mengeluarkan album terbaru miliknya. Terlebih, album ini muncul setelah dirinya 8 tahun vakum dari dunia blantika musik Tanah Air.

"Aku mau mengeluarkan album terbaru di Desember ini setelah 8 tahun," kata Titi DJ kepada Angelina Sondakh di YouTube Keema Entertainment, Kamis (30/11/2023).

Diakuinya, album terbaru miliknya ini menjadi penanda untuk Titi DJ selama berkarir di dunia musik Tanah Air.

"Karena tahun ini adalah tahun ke-40 aku berkarya di dunia musik atau setara dengan 4 dekade," ucapnya lagi

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148873/stephanie_poetri_dan_titi_dj-ZAeK_large.jpg
Stephanie Poetri Berencana Gelar Intimate Wedding di Bali atau Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098070/titi_dj-Q3dX_large.jpg
Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/33/3010857/titi-dj-bicara-soal-stephanie-poetri-yang-dilamar-kekasih-bulenya-p6KXEq6ALQ.jpg
Titi DJ Bicara Soal Stephanie Poetri yang Dilamar Kekasih Bulenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/33/2969464/titi-dj-dapat-dukungan-dari-anak-saat-jalani-operasi-anti-aging-di-korea-3730SR7zGF.jpg
Titi DJ Dapat Dukungan dari Anak Saat Jalani Operasi Anti Aging di Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/33/2930027/pengakuan-titi-dj-pilih-untuk-mualaf-aku-islam-karena-bucek-xjhkzc9NO5.jpg
Pengakuan Titi DJ Pilih untuk Mualaf: Aku Islam karena Bucek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860426/cuma-nonton-di-tv-titi-dj-batal-saksikan-stephanie-poetri-manggung-di-la-GquU0cPE8k.jpg
Cuma Nonton di TV, Titi DJ Batal Saksikan Stephanie Poetri Manggung di LA
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement