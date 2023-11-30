Titi DJ Siap Kenalkan Album Baru di Desember 2023, Bukti Berkarya Selama 4 Dekade

Titi DJ siap keluarkan album terbaru di Desember 2023. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Titi Dwi Djajati atau dikenal dengan Titi DJ akan mengeluarkan album terbaru miliknya. Terlebih, album ini muncul setelah dirinya 8 tahun vakum dari dunia blantika musik Tanah Air.

"Aku mau mengeluarkan album terbaru di Desember ini setelah 8 tahun," kata Titi DJ kepada Angelina Sondakh di YouTube Keema Entertainment, Kamis (30/11/2023).

Diakuinya, album terbaru miliknya ini menjadi penanda untuk Titi DJ selama berkarir di dunia musik Tanah Air.

"Karena tahun ini adalah tahun ke-40 aku berkarya di dunia musik atau setara dengan 4 dekade," ucapnya lagi