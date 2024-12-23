Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |16:01 WIB
Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak
Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak (Foto: IG Titi DJ)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi legendaris Dwi Jayanti, atau yang lebih dikenal sebagai Titi DJ, mengungkapkan bahwa dirinya tak lagi memiliki keinginan untuk menikah. Di usianya yang kini menginjak 58 tahun, Titi merasa lebih nyaman menikmati hidup sendiri sambil tetap memantau anak-anaknya yang tinggal berjauhan.

"Saya sudah tidak ingin menikah lagi, sudah terlalu nyaman sendiri," ujar Titi DJ dalam wawancaranya di kanal YouTube News Seleb, Senin (23/12/2024).

Meski tidak lagi tinggal bersama, Titi mengaku senang melihat anak-anaknya yang kini sudah mandiri. Sebagai seorang ibu, ia tetap memperhatikan kehidupan mereka meski dari kejauhan.

Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak
Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak

"Anak-anak sudah besar, sebenarnya tugas saya sebagai ibu sudah selesai. Sekarang saya tinggal menikmati hari-hari tanpa mereka. Tapi, sebesar apa pun anak-anak, ibunya pasti tetap ingin tahu mereka lagi ngapain dan sama siapa. Yang penting, komunikasi tetap terjaga dengan baik," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148873/stephanie_poetri_dan_titi_dj-ZAeK_large.jpg
Stephanie Poetri Berencana Gelar Intimate Wedding di Bali atau Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/33/3010857/titi-dj-bicara-soal-stephanie-poetri-yang-dilamar-kekasih-bulenya-p6KXEq6ALQ.jpg
Titi DJ Bicara Soal Stephanie Poetri yang Dilamar Kekasih Bulenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/33/2969464/titi-dj-dapat-dukungan-dari-anak-saat-jalani-operasi-anti-aging-di-korea-3730SR7zGF.jpg
Titi DJ Dapat Dukungan dari Anak Saat Jalani Operasi Anti Aging di Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/205/2930073/titi-dj-siap-kenalkan-album-baru-di-desember-2023-bukti-berkarya-selama-4-dekade-6oG2OQAZ5O.jpg
Titi DJ Siap Kenalkan Album Baru di Desember 2023, Bukti Berkarya Selama 4 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/33/2930027/pengakuan-titi-dj-pilih-untuk-mualaf-aku-islam-karena-bucek-xjhkzc9NO5.jpg
Pengakuan Titi DJ Pilih untuk Mualaf: Aku Islam karena Bucek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860426/cuma-nonton-di-tv-titi-dj-batal-saksikan-stephanie-poetri-manggung-di-la-GquU0cPE8k.jpg
Cuma Nonton di TV, Titi DJ Batal Saksikan Stephanie Poetri Manggung di LA
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement