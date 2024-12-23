Titi DJ Menutup Hati dan Enggan Menikah Lagi, Kini Fokus Urus Anak

JAKARTA – Penyanyi legendaris Dwi Jayanti, atau yang lebih dikenal sebagai Titi DJ, mengungkapkan bahwa dirinya tak lagi memiliki keinginan untuk menikah. Di usianya yang kini menginjak 58 tahun, Titi merasa lebih nyaman menikmati hidup sendiri sambil tetap memantau anak-anaknya yang tinggal berjauhan.

"Saya sudah tidak ingin menikah lagi, sudah terlalu nyaman sendiri," ujar Titi DJ dalam wawancaranya di kanal YouTube News Seleb, Senin (23/12/2024).

Meski tidak lagi tinggal bersama, Titi mengaku senang melihat anak-anaknya yang kini sudah mandiri. Sebagai seorang ibu, ia tetap memperhatikan kehidupan mereka meski dari kejauhan.

"Anak-anak sudah besar, sebenarnya tugas saya sebagai ibu sudah selesai. Sekarang saya tinggal menikmati hari-hari tanpa mereka. Tapi, sebesar apa pun anak-anak, ibunya pasti tetap ingin tahu mereka lagi ngapain dan sama siapa. Yang penting, komunikasi tetap terjaga dengan baik," jelasnya.