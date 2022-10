SEOUL - Fantagio Entertainment akhirnya buka suara terkait rumor pacaran antara artisnya, Rocky ASTRO dan aktris Park Bo Yeon. Menariknya, agensi itu memberi pernyataan berbeda dengan perwakilan sang aktris.

“Seperti pemberitaan, Rocky dan aktris Park Bo Yeon saat ini sedang dalam tahap mengenal satu sama lain dengan perasaan yang positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Senin (31/10/2022).

Fantagio mengungkapkan, Rocky dan Bo Yeon pertama kali berkenalan saat membintangi web drama Find Me If You Can. Dari proyek itu, mereka berteman dan sang aktris yang suka menulis terlibat dalam penggarapan lagu Rocky.

“Setelah berteman untuk beberapa lama, perasaan mereka berkembang menjadi asmara,” ujar agensi tersebut.

Dalam lanjutan keterangannya, agensi yang juga menaungi girl group Hello Venus itu meminta maaf jika pihaknya menyampaikan kabar tersebut di tengah duka yang menyelimuti Korea Selatan akibat Tragedi Itaewon.

“Karena itu, kami berharap penggemar mengerti alasan kami terkesan lama memberikan pernyataan,” tuturnya menambahkan.

Rumor asmara Rocky dan Park Bo Yeon pertama kali tercium publik saat sang aktris terlihat menonton pertunjukan musikal The Three Musketeers yang dibintangi personel ASTRO tersebut, pada 30 Oktober 2022. Tak hanya itu, sang aktris juga diketahui menulis lirik lagu solo Rocky, S#1. Sebelumnya, Management Koo selaku agensi sang aktris membantah hubungan asmara keduanya. Agensi itu menyebut, mereka hanya teman dekat.