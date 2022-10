JAKARTA - Aplikasi TikTok yang tengah ramai digandrungi masyarakat tidak sekadar aplikasi media sosial, melainkan juga merupakan tempat bagi para kreator konten berbakat untuk berkarya, hingga terlahir berbagai talenta-talenta baru dari TikTok

Berangkat dari hal itu, TikTok menghadirkan sebuah acara bertajuk TikTok For You Stage, sebagai wadah untuk para kreator berkreasi dan berkolaborasi.

Acara tersebut juga diharapkan dapat menjadi perayaan bagi kreativitas kreator dari For Your Page (FYP) menjadi For Your Stage (FYS).

TikTok For You Stage digelar pada hari ini, Sabtu (29/10) di Studio RCTI+ dan TikTok Live. Salah satu penampil yang sukses menghentak panggung yakni penampilan spesial dari idol grup JKT48.

Namun pada penampilannya kali ini JKT48 tidak sendirian, melainkan bersama idol grup MNL48. Sebagai informasi MNL48 merupakan grup vokal perempuan idola Jepang yang berbasis di Manila, Filipina. Sama seperti JKT48, MNL48 pun merupakan grup saudari keempat AKB48 di luar Jepang.

Dalam penampilannya di TikTok For You Stage , JKT48 membuka panggung dengan salah satu hit andalannya bertajuk 'Heavy Rotation'.

Saat lagu "Heavy Rotation" dimainkan, para penonton pun sontak berteriak histeris dan ikut bernyanyi. Nada lagu yang menghentak dan lirik yang mudah diingat, sontak membakar semangat para penonton.

Setelah membawakan lagu Heavy Rotation, para anggota JKT48 pun meninggalkan panggung. Kemudian penonton pun lantas dikejutkan dengan kehadiran para personel MNL48 di panggung TikTok For You Stage.

Para penonton pun tampak begitu terpukau dengan penampilan idol grup asal Filipina tersebut, saat membawakan salah satu lagu andalan mereka.

Suasana ceria tidak sampai disitu saja, tiba-tiba penonton dibuat terkejut ketika JKT48 dan MNL48 secara bersamaan muncul diatas panggung. Rupanya kedua idol grup tersebut membawakan lagu Fortune Cookie.

Secara mengejutkan, kedua idol grup tersebut tampak sangat bersinergi ketika membawakan lagu Fortune Cookie. Tarian mereka pun terlihat begitu kompak. Para penonton yang hadir pun tampak begitu terkesima dengan kolaborasi tersebut. Dengan penuh semangat, para penonton pun ikut berdansa lepas dan menyanyikan lagu Fortune Cookie bersama-sama. Alhasil penonton pun tampak begitu puas dengan penampilan dari JKT48 dan MNL48. Selain JKT48 sederet musisi ternama juga tampil di TikTok For You Stage. Antara lain yakni PSY, Slank, Vidi Aldiano, mahalini, Aurelie Hermansyah, Atta Halilintar, Ziva Magnolya, Fabio Asher, Brisia Jodie, Mikha Tambayong dan masih banyak lagi.