JAKARTA - Nia Ramadhani mengunggah momen liburan bersama sang suami, Ardi Bakrie di Belanda, tepatnya Amsterdam. Namun, ia mengatakan trip kali ini tanpa anak-anak. Lantaran pentingnya melakukan perjalanan hanya dengan pasangan.

“Mama papa trip to Amsterdam! @ardibakrie dan aku setiap tahunnya selalu mencoba untuk selalu punya 1 trip yang hanya kita berdua saja, tanpa anak-anak. Mungkin ga semua pasangan setuju sih, tapi kalau untuk kita, trip berdua ini lumayan penting,” tulis Nia Ramadhani, seperti dikutip dalam keterangan fotonya, di Instagram pribadinya @ramadhaniabakrie.

Nia Ramadhani mengaku tidak masalah mengenai tujuan perjalanannya. Menurutnya, yang penting itu bisa merasakan saat masih belum dikaruniai anak. Sebab itu salah satu cara dirinya untuk menjaga atau mempertahankan rasa cinta dengan pasangan.

“Ga masalah tentang destinationnya, pilih yang cocok buat kalian, tapi yang penting trip itu hanya kalian berdua tanpa anak-anak. Jadi, kita bisa selalu merasakan saat-saat seperti dulu (belum punya anak). Ini salah satu cara aku menjaga selalu adanya ‘sparks’ between us,” kata Nia Ramadhani.

“Karena, sebagai orang tua. Kita sudah terbiasa mengutamakan anak-anak kita terlebih dahulu. Dibandingkan diri kita sendiri, tapi dengan trip HANYA berdua dengan suami/istri kita. Itu bisa membantu menjaga dan mempertahankan rasa ‘gemes-gemes’ saat dulu kita pacaran,” tambahnya.

Ibu tiga anak ini juga mengajak para pengikutnya di dunia maya yang sudah menikah dan mempunyai anak untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya. Sebab, Nia Ramadhani menyebut agar bisa mengerti bagaimana cinta.

“Bisa kalian coba dalam pernikahan kalian yang sudah punya anak, mungkin aja bisa jadi ngerti how does it feels ❤️. Pernikahan itu ga mudah, jadi kita harus punya caa untuk bisa selalu mempertahankan rasa yang sama, seperti awal pacaran dulu😍😍,” tutur Nia Ramadhani.

Istri dari Ardi Bakrie ini juga mengucapkan terima kasih kepada ibu tercinta atas dukungannya. Dan semua orang-orang terdekat Nia Ramadhani yang selalu bisa diandalkan untuk menjaga anak-anaknya saat dirinya liburan. “And Thank God aku punya support system yang kuat. So,terima kasih buat mama aku dan semua orang-orang terdekat aku yang selalu bisa diandalkan untuk dititipin jaga anak-anak aku, saat kita lagi ‘❤️trip’ seperti ini..😘😘,” tandas Nia Ramadhani.