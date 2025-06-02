Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |17:02 WIB
Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun
Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun (Foto: IG Nia Ramadhani)
A
A
A

JAKARTA - Nia Ramadhani membagikan momen penuh haru sekaligus membanggakan dalam perayaan ulang tahun putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie. Tepat di usia Mikha yang ke-13, Nia menuliskan pesan emosional yang menyentuh hati banyak warganet.

Lewat unggahan di media sosial, Nia menyebut kehadiran Mikha sebagai awal dari perjalanan dirinya menjadi seorang ibu. Ia mengakui masa-masa awal menjadi orangtua tidak mudah, namun Mikha telah menjadi guru pertama baginya dan Ardi Bakrie dalam belajar membesarkan anak.

“Kakak Mikha... 13 tahun lalu karena kakak dikirim Tuhan, mama jadi seorang ibu. Nggak mudah perjalanan kakak, karena mama dan papa nggak ngerti caranya parenting yang benar seperti apa. Tapi karena kakak Mikha, mama punya banyak pengalaman yang bisa mama jadikan ilmu dalam membesarkan ade-ade,” tulis Nia, Senin (2/6/2025).

Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun
Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun

Nia mengungkapkan perasaan campur aduknya melihat Mikha tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Kini Mikha mulai memiliki dunianya sendiri bersama teman-temannya, Nia merasa bersyukur karena putrinya masih menjadikannya tempat aman untuk berbagi cerita.

“Sekarang kakak sudah punya dunia kakak sendiri bareng teman-teman kakak, tapi mama bersyukur, kakak masih jadiin mama salah satu safe place untuk share everything,” lanjutnya.

Nia juga berpesan agar Mikha tidak meniru kesalahan orangtuanya. Namun, ia berharap jika Mikha menemukan satu atau dua kebaikan dari mereka, maka itu yang patut dijadikan contoh.

“Kakak jangan berubah ya, tetap ingat Allah, tetap takut akan Allah, seperti yang selama ini kakak selalu lakukan,” tambahnya dengan penuh cinta.

Di akhir pesan, Nia menegaskan cintanya yang tak tergantikan untuk Mikha. Ia menyebut putri sulungnya bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sahabat terbaiknya.

“I love you so much! Thank you for being my daughter @mikhaylazalindrabakrie and also my best friend,” tutup Nia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163923/nia_ramadhani-dynN_large.jpg
Tinggal di Singapura, Nia Ramadhani Belajar Memasak untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163825/nia_ramadhani-qSJG_large.jpg
Demi Anak, Nia Ramadhani Rela Pindah ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123279/nia_ramadhani-GsM3_large.jpg
Nia Ramadhani Jadikan Mikhayla Teman: Dia Jadi Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115260/nia_ramadhani-dtTl_large.jpg
Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102913/nagita_slavina_dan_nia_ramadhani-yhKT_large.jpg
Nia Ramadhani Dicibir Usai Ngaku Tak Bisa Suwir Ayam pada Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/33/3018800/potret-anak-nia-ramadhani-nonton-timnas-dan-foto-bareng-pratama-arhan-fW3tQtmYmW.jpg
Potret Anak Nia Ramadhani Nonton Timnas dan Foto Bareng Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement