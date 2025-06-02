Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun

JAKARTA - Nia Ramadhani membagikan momen penuh haru sekaligus membanggakan dalam perayaan ulang tahun putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie. Tepat di usia Mikha yang ke-13, Nia menuliskan pesan emosional yang menyentuh hati banyak warganet.

Lewat unggahan di media sosial, Nia menyebut kehadiran Mikha sebagai awal dari perjalanan dirinya menjadi seorang ibu. Ia mengakui masa-masa awal menjadi orangtua tidak mudah, namun Mikha telah menjadi guru pertama baginya dan Ardi Bakrie dalam belajar membesarkan anak.

“Kakak Mikha... 13 tahun lalu karena kakak dikirim Tuhan, mama jadi seorang ibu. Nggak mudah perjalanan kakak, karena mama dan papa nggak ngerti caranya parenting yang benar seperti apa. Tapi karena kakak Mikha, mama punya banyak pengalaman yang bisa mama jadikan ilmu dalam membesarkan ade-ade,” tulis Nia, Senin (2/6/2025).

Nia mengungkapkan perasaan campur aduknya melihat Mikha tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Kini Mikha mulai memiliki dunianya sendiri bersama teman-temannya, Nia merasa bersyukur karena putrinya masih menjadikannya tempat aman untuk berbagi cerita.

“Sekarang kakak sudah punya dunia kakak sendiri bareng teman-teman kakak, tapi mama bersyukur, kakak masih jadiin mama salah satu safe place untuk share everything,” lanjutnya.

Nia juga berpesan agar Mikha tidak meniru kesalahan orangtuanya. Namun, ia berharap jika Mikha menemukan satu atau dua kebaikan dari mereka, maka itu yang patut dijadikan contoh.

“Kakak jangan berubah ya, tetap ingat Allah, tetap takut akan Allah, seperti yang selama ini kakak selalu lakukan,” tambahnya dengan penuh cinta.

Di akhir pesan, Nia menegaskan cintanya yang tak tergantikan untuk Mikha. Ia menyebut putri sulungnya bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sahabat terbaiknya.

“I love you so much! Thank you for being my daughter @mikhaylazalindrabakrie and also my best friend,” tutup Nia.