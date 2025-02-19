Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |12:56 WIB
Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun
Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun (Foto: IG Nia)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahun mereka yang jatuh pada tanggal yang sama. Raffi lahir pada 17 Februari 1987, sementara Nagita setahun setelahnya, tepat pada tanggal yang sama di tahun 1988. Tahun ini, Raffi genap berusia 38 tahun, sedangkan Nagita berusia 37 tahun.

Di momen spesial ini, sahabat mereka, Nia Ramadhani, menyampaikan ucapan selamat yang penuh doa dan harapan. Ia juga memuji pasangan tersebut sebagai sosok suami istri yang begitu menginspirasi.

"Selamat ulang tahun, dua orang hebat! Semoga kalian selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian, membawa kebaikan, inspirasi, dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kalian ambil," tulis Nia Ramadhani dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip Rabu (19/2/2025).

Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun
Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun

Istri Ardi Bakrie itu berharap agar Raffi dan Nagita terus menjadi pasangan yang memberikan dampak positif bagi banyak orang, seperti yang sudah mereka lakukan selama ini.

Halaman:
1 2
