SEOUL - Doyoung NCT mengumumkan proyek kolaborasi terbarunya, pada 20 Oktober 2022. Pelantun Like A Star tersebut akan merilis single duet dengan aktris Kim Min Ha, Fallin.

Mengutip Soompi, Jumat (21/10/2022), lagu itu rencananya bakal dirilis pada akhir Oktober mendatang. Namun dia masih merahasiakan tanggal resmi perilisan dan konsep single tersebut.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, mereka juga merilis foto teaser di mana Doyoung dan Min Ha berdiri berdampingan dalam outfit bernuansa hitam putih. Hal itu membuat fans penasaran akan seperti apa kolaborasi keduanya.

Ini memang bukan proyek duet pertama bagi Doyoung. Sebelumnya, aktor Dear X Who Doesn't Love Me tersebut juga pernah berkolaborasi dengan grup duo Rocoberry dalam Don't Say Goodbye dan Baekhyun EXO dalam Doll.

Proyek duet itu ramai dikomentari warganet di Twitter. "Proyek kolaborasi yang tak biasa. Layak ditunggu," ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, "Enggak sabar mendengar seperti apa duet kedua orang ini."*

