JAKARTA - Army siap-siap dibuat histeris, konser Suga BTS akan dimulai hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Ya, konser kali ini Suga alis August D bakal mengguncang panggung di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Tangerang seorang diri tanpa anggota BTS lain.

Di balik antusias para Army, ada sederet fakta menarik soal konser ini. Salah satu yang bikin takjub, Suga tampil di depan para penggemar Indonesia bukan hanya satu hari, melainkan tiga hari berturut-turut!

Berikut ini 5 fakta menarik konser SUGA BTS di ICE BSD Tangerang!

1. Digelar 3 Hari Berturut-Turut

Suga tampaknya harus ekstra menyiapkan tenaga sekaligus kualitas vokal terbaik saat manggung di Jakarta! Salah satu anggota boy grup BTS ini dijadwalkan manggung selama tiga hari berturut-turut.

Dari postingan sang promotor @ime_indonesia, Suga BTS atau August D menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) pada 26 - 28 Mei 2023.

2. Perdana Suga BTS Tour Seorang Diri

Tur bertajuk August D ini menjadi rangkaian konser solo perdana bagi Suga. Lebih dari sekedar itu saja, di antara anggota BTS lainnya, Suga jadi yang pertama kali melakukan tur konser keliling dunia. Selain Indonesia, Suga BTS juga menyambangi Jepang hingga Amerika Serikat.





3. Hari Konser Berdekatan Dengan Baby Metal

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, konser Suga BTS berlangsung pada 26 - 28 Mei 2023 di ICE BSD. Semula, di tanggal 26 Mei dan pada lokasi yang sama, rencananya bakal ada konser musisi lain asal Jepang yakni Baby Metal.

Namun pada akhirnya, promotor iMe Indonesia resmi menggeser jadwal konser Baby Metal menjadi satu hari lebih awal yaitu di tanggal 25 Mei 2023. Hal ini lantas disambut hangat oleh para fans yang sempat khawatir akan kemungkinan buruk apabila dua musisi mancanegara manggung di hari yang sama.

4. Bawakan 20 Lagu

Set list konser Suga BTS sudah bocor beberapa waktu lalu. Kabarnya, Suga bakal membawakan 22 lagu yang antara lain terdiri dari August D, Daechwita, Give It to Me, Haegeum, People, Moonlight, dan lain-lain.





5. Tiket Konser Ludes Kurang Dari 15 Menit

Antusias para Army menyambut idola mereka konser solo di Jakarta begitu tinggi. Ini terbukti saat sesi war tiket di hari Senin, 27 Maret 2023 lalu.

Belum ada 15 menit, tiket konser untuk semua kelas pertunjukan hari pertama sudah ludes. Begitu pula untuk hari kedua, di mana waktu baru berjalan beberapa menit saja, laman penjualan tiket menampilkan pengumuman 'Habis Dipesan'.