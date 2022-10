JAKARTA - Potret Raissa Anggiani berhasil muncul di billboard Times Square New York, Amerika Serikat. Sang penyanyi meluapkan rasa bangganya, melihat potret dirinya bisa terpampang nyata di luar negeri.

"NYC Time Square Billboard! Jauh dari sini, tapi senangku luar biasa. Melihat aku yang masih awal sekali menjejaki dunia musik dan mendapat kesempatan berada di sini bersama perempuan-perempuan hebat,"tulis Raissa, dikutip dari akun Instagramnya.

Penampilan potret Raissa di billboard Time Square New York ini menuai beragam komentar positif rekan-rekannya dan netizen. Mereka melontarkan pujian untuk pelantun Losing Us ini.

"Keren!" komentar Adit Insomnia.

"Yipieey! Selamat, Rai," komentar Prinsa Mandagie.

"Proud of you, Rai," komentar netizen.

Munculnya potret Raissa Anggiani ini karena dia terpilih dalam kampanye global dari Spotify yakni EQUAL untuk bulan Oktober 2022. Pencapaian perempuan kelahiran 21 Februari 2004 ini diperoleh berkat konsistensinya melahirkan karya-karya di industri musik dan dinilai mencetak prestasi.

Lagu If U Could See Me Cryin’ in My Room sampai saat ini telah diputar sampai hampir 93 juta kali. Dilanjutkan dengan Losing Us yang telah diputar lebih dari 17 juta kali, Kau Rumahku yang hampir menyentuh 10 juta dan juga Satu Tuju yang telah dinikmati lebih dari 6 juta kali.

EQUAL merupakan kampanye yang dihelat untuk memberikan dukungan terhadap kesetaraan gender dan merayakan karya-karya wanita hebat dari seluruh dunia. Menegaskan bahwa musisi dan kreator perempuan memegang peranan penting di industri musik global.

Sebelum Raissa Anggiani, sejumlah musisi perempuan Tanah Air juga sudah terpampang di billboard Times Square New York karena kampanye serupa. Di antaranya adalah Raisa Andriana, Nadin Amizah, Niki Zevanya, Rossa, Maudy Ayunda, Yura Yunita, hingga Lyodra Ginting.