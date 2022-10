JAKARTA - The School for Good and Evil adalah sebuah film fantasi tahun 2022 yang disutradarai oleh Paul Feig.Film ini diadaptasi dari novel fantasi yang dirilis 2013 berjudul sama karya Soman Chainani. Skenario film ini ditulis oleh David Magee dan Paul Feig.

The School for Good and Evil dibintangi oleh Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, dan Kit Young.

Universal Pictures merilis film ini di Netflix pada 19 Oktober 2022, dan secara umum menerima ulasan negatif dari para kritikus, yang memuji pemeran dan visualnya, tetapi mengkritik narasi dan penceritaan.

The School for Good and Evil berkisah tentang Sophie dan Agatha, Sophie yang ingin dan bermimpi dibawa pergi setelah mendengar The School for Good and Evil. Dia mencoba melarikan diri dari rumah dan berharap diculik dan dibawa ke sekolah tersebut.

Berbeda dari Spohie, Agatha hanya ingin bersama temannya dan bahagia bersamanya dan membantu ibunya. Nasib mereka terbalik, Agatha berakhir di sekolah baik dan Sophie di sekolah jahat. Agatha mencoba mencari cara untuk kembali ke rumah, hal yang membuat persahabatan mereka diuji.

(aln)