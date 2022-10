JAKARTA, MPI - Natasha Wilona dan Rayn Wijaya didapuk membintangi serial Skaya and the Big Boss yang bergenre komedi romantis. Serial ini diadaptasi dari novel wattpad karya Marsella Tina berjudul serupa yang sudah dibaca lebih dari 11 juta kali.

Di sini, Natasha Wilona memerankan Skaya berakting dengan Rayn Wijaya sebagai Sagara. Menariknya, sang aktris mengaku cukup kesulitan dalam memerankan Skaya, anak SMA yang berusia 16 tahun.

"Aku dipercaya memerani peran anak SMA jadi itu tantangan terbesar aku. Cuma yang terjadi di film ini bisa jadi ini menjadi tantangan terbesar aku selama menjadi aktris," katanya.

Meski begitu, Natasha Wilona berjanji akan memberikan totalitasnya dalam memerankan karakter tersebut. Ia berharap memuaskan fantasi para penggemar kisah Skaya and the Big Boss versi wattpad.

"Semoga aku tidak mengecewakan pembaca dan orang-orang diluar sana yang udah nunggu film ini," ujar mantan kekasih Verrell Bramasta itu.

Sang sutradara, Indra Gunawan, berharap serial yang sudah dipersiapkan sejak setahun silam ini mampu bersaing di industri persinemaan Indonesia dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. "Sebenarnya kita menyiapkan udah cukup lama dari tahun lalu, akhirnya Skaya and the Big Boss bisa syuting. Kami herharap series ini bisa diterima dengan seluruh masyarakat Indonesia karena ini cukup relate dengan anak jaman now," jelas Indra Gunawan dalam jumpa persnya di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Selain Natasha Wilona dan Rayn Wijaya, serial ini juga melibatkan beberapa artis muda berbakat seperti, Jonathan Alden (Skara), Kevin Leonardho (Zahair), Alzi Markers (Aidan), hingga Raisya Bawazier (Raya). Serial drama komedi romantis ini rencananya akan tayang di Maxstream pada 2023. Berkisah tentang Skaya yang memiliki seorang kembaran identik bernama Skara. Karena pengaturan orang tuanya, Skaya harus menggantikan alias menyamar sebagai Skara di sekolah baru kembarannya dan tinggal di asrama sekolah.