JAKARTA - Gobal Radio Jakarta kembali menggelar Globalkustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 14 Oktober silam. Dipandu Aisha Lahtiba dan laras Tahira, panggung ini menghadirkan Faye Risakotta, Teza Sumendra, dan Basboi sebagai bintang tamu.

Faye membuka kemeriahan Globalkustik malam itu dengan menyanyikan Spinnin dan Ecstasy. Setelahnya, Teza Sumendra mengambil alih panggung dengan menyanyikan tiga lagu sekaligus: Introvert, Wkndcrusin, dan Forever.

Setelah menggelar tur di enam kota dan show di Singapura, Basboi membawakan lagu U DA BEST, proyek kolaborasinya dengan Fell koplo. Dia melengkapi penampilannya dengan menyanyikan Come Over (I'm in Tresno) dan Bismillah.

Globalkustik akan kembali digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 21 Oktober mendatang, tentunya dengan bintang tamu terbaik lainnya. Karena itu, jangan ketinggalan untuk menonton langsung pertunjukan musik ini.

