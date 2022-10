SEOUL - Setelah perdebatan panjang, BTS akhirnya memutuskan untuk menjalani wajib militer. Keputusan itu diumumkan HYBE dalam pernyataan terbukanya kepada investor saham, pada 17 Oktober 2022.

“Dengan bangga kami mengumumkan, BTS akan melanjutkan rencana mereka menjalani wajib militer. Setelah konser fenomenal untuk World Expo 2030, mereka akan mempersiapkan diri,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Senin (17/10/2022).

Jin akan menjadi personel BTS pertama yang akan menjalani wajib militer setelah merilis proyek solonya pada akhir Oktober 2022. “Selanjutnya, dia akan mengikuti prosedur sesuai ketentuan Pemerintah Korea,” imbuhnya.

Sementara untuk personel BTS lain akan menjalani wamil sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Dengan begitu, maka RM cs akan kembali bersatu sebagai grup setelah mereka menyelesaikan wamil, pada 2025.

“Yet to Come (The Most Beautiful Moment) lebih dari sekadar lagu dari album terbaru mereka. Lagu itu adalah janji bahwa akan ada kejutan lain dari BTS di masa depan,” ujar HYBE pada penutup keterangannya.*

(SIS)