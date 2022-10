JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah menceritakan pengalamannya saat menjalin hubungan asmara yang toxic. Ia membongkar perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya.

"Gue pernah mengalami abusive relationship (enggak bisa dibilang KDRT karena belum menikah) dengan pacarku dulu. Pas dipukul pertama kali, gue langsung putusin," tulis Andien Aisyah di akun Twitter miliknya, dikutip Sabtu (15/10/2022).

Namun kala itu itu Andien luluh dengan sikap pria itu. Ia memaafkan perbuatannya dan bersedia kembali menjalin hubungan.

"Besoknya dia kayak nangis-nangis mohon-mohon dan bilang enggak bisa hidup tanpa gue. lalu karena gue kasihan, gue luluh," tambah Andien Aisyah.

Bukannya berubah, mantan kekasih Andien justru kembali melakukan kekerasan terhadap dirinya. Bahkan kejadian tersebut berulang selama 9 bulan dan bermacam perlakuan kasar ia terima.

"Setelah gue balikan, dia ngulangin hal yang sama. Lalu gue putusin lagi. Abis itu dia nangis-nangis lagi, mohon-mohon, sampai gue kasihan," jelas Andien Aisyah.

"Terus gue luluh lagi. Begitu aja terus selama 9 bulan isinya ditonjok, dibeset, dicekik, dipukul pake hardcase gitar. Putus nyambung. Minta maaf & luluh," papar Andien Aisyah.

Beruntung, Andien mampu tersadar berkat dukungan dan nasihat dari sang ibunda. Menyadarkan dia bahwa tak semudah itu mengubah karakter orang lain.

"Yang bikin gue 'sadar' adalah nasehat dari nyokap. Beliau bilang: Menurutmu, kamu bisa mengubah orang yang sudah 20 tahun lebih mengenyam kehidupannya sendiri? Dengan pola asuh yang sudah terpatri di dia, semua kebiasaannya, semua masa lalunya. Bisa kamu ubah dalam beberapa bulan ini?" cerita Andien.

Pelantun Gemintang ini diingatkan oleh sang ibunda bahwa mengubah karakter pacar bukanlah tanggung jawabnya. Nasihat itu menohok Andien hingga akhirnya dia bersedia lepas dari pria itu.

"And she added..Andienku, dia bukan tanggung jawab kamu. Bukan tanggung jawab kamu untuk mengubahnya. Itu tanggung jawab dia sendiri. Tanggung jawab kamu adalah diri kamu”. That hit me hard," pungkas Andien Aisyah.

Cerita Andien pun turut direspon oleh netizen, banyak yang menyangkut pautkan dengan kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Namun ia memaafkan sang suami, Rizky Billar dan mencabut laporan sehingga sang aktor terselamatkan dari bui.