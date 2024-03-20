Advertisement
Sempat Maju Mundur, Andien Aisyah Wujudkan Impian dengan Dirikan Yayasan Sosial

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:30 WIB
Andien Aisyah dirikan yayasan sosial (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah akhirnya bisa mewujudkan impiannya sejak lama untuk mendirikan sebuah yayasan sosial, bernama Andien Aisyah Foundation.

Bukan perkara mudah bagi Andien untuk mendirikan wadah yang berfokus kepada isu-isu perempuan dan anak. Selama beberapa tahun, Andien sempat maju mundur.

"Dari dulu bermimpi membuat wadah seperti ini, boleh gak yah. Ini pertanyaan yang saya lontarkan ke suami saya, maju mundur," ujar Andien Aisyah saat peluncuran Andien Aisyah Foundation, di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Pasalnya pelantun lagu Percaya ini sadar bahwa pertanggungjawaban membuat sebuah yayasan sosial itu sangat besar.

"Aku tahu ketika aku sudah nyemplung dan udah membuat sebuah yayasan kan tanggung jawabnya akhirat ya. Itu sebenarnya maju mundur," terang Andien Aisyah.

Dengan adanya Andien Aisyah Foundation ini, perempuan 38 tahun ini berharap bisa menjadi payung wadah yang bermanfaat bagi sesama.

"Aku niatkan menjadi payung dari berbagai macam kegiatan sosial selama ini. Jadi ini sebagai wadah dari banyak kegiatan," pungkas Andien Aisyah.

