JAKARTA - Musikustik sebuah program dari MNC Multimedia, Globalkustik, kemudian Vkustik sebuah program dari Global Radio 88.4 FM dan V Radio Jakarta 106.6 FM. Program ini hadir untuk pendengar dengan mengadakan live music dan menghadirkan penyanyi dari deretan top 40 lagu yang sering didengar, yang diselenggarakan di anjungan sarinah setiap hari Jumat.

Acara ini tidak hanya dapat didengar oleh pendengar di anjungan sarinah saja. Tetapi, juga mengajak para pendengar untuk mendengarkannya juga melalui siaran radio.

Pada Jumat 14 Oktober 2022, program ini dipandu Chris Putra dan Zara Meidina dari Vradio serta Aisha Lahtiba dan Laras Tahira, lalu juga dimeriahkan oleh Ecoutez, Basboi, Teza Sumendra, Faye Risakota dan Tiara Effendy yang membuat sarinah gempar dengan lagu-lagu populernya.

Di Vkustik Ecoutez menyanyikan beberapa lagu populernya seperti Percayalah, You Are Really the One dan Simpan Saja yang membuat pendengar larut dalam lantunan lagu yang mereka nyanyikan, lalu Brisia Jodie dan Aviwkila. Tak hanya itu, di Globalkustik Basboi menyanyikan lagu U DA BEST, CHING, dan Come Over yang membuat para pendengar ikut berdendang dengan lagu yang dibawakan raper tersebut. Selain itu juga ada Teza sumendra dan Faye Risakotta dengan penampilan yang tak kalah menggemparkan sarinah.

Penasaran dengan penampilan Musikustik selanjutnya? Kalian bisa datang ke Anjungan Sarinah atau bisa langsung dengarkan melalui siaran Global Radio 88.4 FM dan V Radio Jakarta 106.6 FM atau bisa kunjungi situs streamingnya di www.globalradio.co.id dan www.vradiofm.com.

